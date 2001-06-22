Раздел: Технологии
Facebook и Google нашли способ обходить новые ограничения
Большие корпорации могут манипулировать данными.
Facebook и Google манипулируют пользователями, чтобы получить личную информацию. Интернет-гиганты используют для манипуляций обманчивый дизайн, сложные инструкции и выбор «все или ничего».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
К таким выводам пришло норвежское агентство по защите прав потребителей.
Агентство изучило уведомления о конфиденциальностии пришло к выводу, что эти документы, возможно, не соответствуют директиве Евросоюза о защите персональных данных.
«Это не только манипуляция, но и неуважение к собственным пользователям, и на наш взгляд, это не позволяет пользователям контролировать их личную информацию», — заявил старший вице-президент по вопросам потребителей Финн Мирстад.
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Норвежский совет потребителей намерен обратиться к Европейскому органу по защите данных с просьбой оценить, соответствуют ли действия компаний требованиям к защите персональных данных.
Агентство не указывает, какие именно приложения или сервисы были включены в исследование.
Среди манипуляций, выявленных норвежским агентством, в частности, следующие:настройки по умолчанию в приложениях выставлены на наименее выгодный по конфиденциальности вариант;обманчивый или неочевидный дизайн: предупреждения о сборе данных и согласие на него оформлены таким образом, что пользователь якобы получит меньший функционал, если нажмет «нет»;настройки конфиденциальности часто требуют большого количества кликов и размещены в неочевидных местах;в отдельных случаях сервисы угрожают удалить учетную запись при отказе от сбора данных;ложный выбор: приложения предлагают разные варианты согласия на сбор и обработку данных, что дает пользователю чувство ложного контроля над ситуацией.
«Мы ожидаем, что компании будут способствовать хорошему и информированному выбору и позволят пользователям получать контроль над своей личной информацией. К сожалению, сегодня это не так, что противоречит ожиданиям потребителей и намерению новых правил», — заявил Мирстад.
Facebook и Google манипулируют пользователями, чтобы получить личную информацию. Интернет-гиганты используют для манипуляций обманчивый дизайн, сложные инструкции и выбор «все или ничего».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
К таким выводам пришло норвежское агентство по защите прав потребителей.
Агентство изучило уведомления о конфиденциальностии пришло к выводу, что эти документы, возможно, не соответствуют директиве Евросоюза о защите персональных данных.
«Это не только манипуляция, но и неуважение к собственным пользователям, и на наш взгляд, это не позволяет пользователям контролировать их личную информацию», — заявил старший вице-президент по вопросам потребителей Финн Мирстад.
Читайте также: Хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию Google
Норвежский совет потребителей намерен обратиться к Европейскому органу по защите данных с просьбой оценить, соответствуют ли действия компаний требованиям к защите персональных данных.
Агентство не указывает, какие именно приложения или сервисы были включены в исследование.
Среди манипуляций, выявленных норвежским агентством, в частности, следующие:настройки по умолчанию в приложениях выставлены на наименее выгодный по конфиденциальности вариант;обманчивый или неочевидный дизайн: предупреждения о сборе данных и согласие на него оформлены таким образом, что пользователь якобы получит меньший функционал, если нажмет «нет»;настройки конфиденциальности часто требуют большого количества кликов и размещены в неочевидных местах;в отдельных случаях сервисы угрожают удалить учетную запись при отказе от сбора данных;ложный выбор: приложения предлагают разные варианты согласия на сбор и обработку данных, что дает пользователю чувство ложного контроля над ситуацией.
«Мы ожидаем, что компании будут способствовать хорошему и информированному выбору и позволят пользователям получать контроль над своей личной информацией. К сожалению, сегодня это не так, что противоречит ожиданиям потребителей и намерению новых правил», — заявил Мирстад.
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