» » Facebook и Google нашли способ обходить новые ограничения
Раздел: Технологии  
0

Facebook и Google нашли способ обходить новые ограничения

Facebook и Google нашли способ обходить новые ограниченияБольшие корпорации могут манипулировать данными.

Facebook и Google манипулируют пользователями, чтобы получить личную информацию. Интернет-гиганты используют для манипуляций обманчивый дизайн, сложные инструкции и выбор «все или ничего».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

К таким выводам пришло норвежское агентство по защите прав потребителей.

Агентство изучило уведомления о конфиденциальностии пришло к выводу, что эти документы, возможно, не соответствуют директиве Евросоюза о защите персональных данных.

«Это не только манипуляция, но и неуважение к собственным пользователям, и на наш взгляд, это не позволяет пользователям контролировать их личную информацию», — заявил старший вице-президент по вопросам потребителей Финн Мирстад.

Читайте также: Хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию Google

Норвежский совет потребителей намерен обратиться к Европейскому органу по защите данных с просьбой оценить, соответствуют ли действия компаний требованиям к защите персональных данных.

Агентство не указывает, какие именно приложения или сервисы были включены в исследование.

Среди манипуляций, выявленных норвежским агентством, в частности, следующие:настройки по умолчанию в приложениях выставлены на наименее выгодный по конфиденциальности вариант;обманчивый или неочевидный дизайн: предупреждения о сборе данных и согласие на него оформлены таким образом, что пользователь якобы получит меньший функционал, если нажмет «нет»;настройки конфиденциальности часто требуют большого количества кликов и размещены в неочевидных местах;в отдельных случаях сервисы угрожают удалить учетную запись при отказе от сбора данных;ложный выбор: приложения предлагают разные варианты согласия на сбор и обработку данных, что дает пользователю чувство ложного контроля над ситуацией.

«Мы ожидаем, что компании будут способствовать хорошему и информированному выбору и позволят пользователям получать контроль над своей личной информацией. К сожалению, сегодня это не так, что противоречит ожиданиям потребителей и намерению новых правил», — заявил Мирстад.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Facebook, Google, ограничения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:56 » Автор: Едгар Букмирза
     306
     0

Похожие новости по теме

Telegram даст пользователям возможность контролировать личные данные Telegram даст пользователям возможность контролировать личные данные

Все из-за нового закона о защите данных.

Facebook попытается обойти закон о защите данных пользователей Facebook попытается обойти закон о защите данных пользователей

Европейские законы защищали потребителей, чем очень досадили Facebook.

Facebook оштрафовали за нарушение конфиденциальности Facebook оштрафовали за нарушение конфиденциальности

В Испании социальную сеть Facebook оштрафовали за незаконное использование данных пользователей.

Хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию Google Хакеры нашли способ обходить двухфакторную аутентификацию Google

Двухфакторная аутентификация не поможет защититься от мошенников.

Google и Google и "ВКонтакте" грозит штраф от Госслужбы Украины

В сторону Google и ООО «ВКонтакте» поступило требование от Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных, которое предусматривает соблюдение украинского законодательства в сфере защиты персональных данных. Обоим компаниям направлено предписание с требованиями по устранению некоторых замечаний, которое

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх