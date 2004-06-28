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Раздел: Технологии  
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В WhatsApp ввели новую функцию

В WhatsApp ввели новую функциюВ компании посчитали, что новая функция окажется полезной для пользователей, которые хотят получать важную информацию.

Разработчики WhatsApp рассказали в корпоративном блоге о новых функциях, которые появились в мессенджере в последнее время пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.,

Помимо прочих обновлений, в мессенджере теперь можно создавать публичные группы, в которых писать сообщения может только администратор.

Таким образом устроены каналы в мессенджере Telegram, который заблокирован на территории России.

«Мы ввели новые настройки, чтобы у администраторов были более удобные инструменты для подобных случаев», - говорится в блоге компании.

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Для активации этой возможности необходимо зайти в настройки группы и во вкладке Send Messages (Отправить сообщения) выбрать пометку Only Admins (Только администраторы).
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 Теги: WhatsApp, функция

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Сегодня, 10:12 » Автор: Татьяна Ларина
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