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Раздел: Технологии  
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В Сети показали новые модели iPhone

В Сети показали новые модели iPhoneДо осенней презентации Apple осталось чуть больше двух месяцев.

Аналитики и различные источники обещают, что в этом году компания покажет сразу три новых iPhone. Среди них ожидаются iPhone 9 с диагональю 6,1″, а также IPS-экраном, iPhone XI и 6,5-дюймовый iPhone X Plus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Теперь эти модели показали на видео. Вернее, их макеты. Сейчас можно более наглядно понять, какими же будут устройства. Разумеется, в кадре для сравнения показали и текущий флагман — iPhone X.

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Ожидается, что в этом году Apple сможет снизить стоимость смартфонов. Самая дешевая флагманская версия обойдётся покупателям в $800-900.

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 Теги: iPhone, смартфон

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Сегодня, 11:57 » Автор: Татьяна Ларина
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