В Сети показали новые модели iPhone

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СМИ сообщают о том, что Apple не будет выпускать на рынок модели iPhone 7s.

Популярный китайский техно портал опубликовал фотоснимок корпуса новой модели смартфона от американской компании. Судя по фото, дисплей iPhone следующего поколения может быть возрасти с нынешних 4 до 4,7–5 дюймов, а его корпус будет заметно тоньше, чем iPhone 5S.