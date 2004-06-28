Раздел: Технологии
В Сети показали новые модели iPhone
До осенней презентации Apple осталось чуть больше двух месяцев.
Аналитики и различные источники обещают, что в этом году компания покажет сразу три новых iPhone. Среди них ожидаются iPhone 9 с диагональю 6,1″, а также IPS-экраном, iPhone XI и 6,5-дюймовый iPhone X Plus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Теперь эти модели показали на видео. Вернее, их макеты. Сейчас можно более наглядно понять, какими же будут устройства. Разумеется, в кадре для сравнения показали и текущий флагман — iPhone X.
Читайте также: В Сети показали корпус от нового iPhone
Ожидается, что в этом году Apple сможет снизить стоимость смартфонов. Самая дешевая флагманская версия обойдётся покупателям в $800-900.
Аналитики и различные источники обещают, что в этом году компания покажет сразу три новых iPhone. Среди них ожидаются iPhone 9 с диагональю 6,1″, а также IPS-экраном, iPhone XI и 6,5-дюймовый iPhone X Plus, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Теперь эти модели показали на видео. Вернее, их макеты. Сейчас можно более наглядно понять, какими же будут устройства. Разумеется, в кадре для сравнения показали и текущий флагман — iPhone X.
Читайте также: В Сети показали корпус от нового iPhone
Ожидается, что в этом году Apple сможет снизить стоимость смартфонов. Самая дешевая флагманская версия обойдётся покупателям в $800-900.
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