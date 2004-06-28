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Раздел: Технологии  
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Samsung уменьшит ассортимент смартфонов

Samsung уменьшит ассортимент смартфоновSamsung сократит ассортимент смартфонов после релиза Galaxy Note 9

Samsung Electronics уберет Galaxy Note 8 из продажи после релиза Note 9, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Производитель решил пойти на такой шаг из-за минимальных отличий новой модели от предыдущей, опасаясь слабого интереса со стороны потребителей.

По данным отраслевых источников, на которые ссылается phoneArena, внешне Galaxy Note 9 действительно будет практически полной копией Note 8, если не считать измененного из-за увеличения емкости аккумулятора расположения камер и дактилоскопического сканера на задней панели.

На скорое исчезновение Galaxy Note 8 из продажи свидетельствуют иссякающие складские запасы смартфона, а также неопределенность относительно будущих поставок. По этой причине, если вы давно планировали покупку флагманского фаблета корейцев, рекомендуем не ждать еще большего снижения цены, которого может не произойти.

Когда представят Galaxy Note 9

Презентация Galaxy Note 9 пройдет 9 августа в Нью-Йорке в рамках мероприятия Unpacked. Несмотря на то что производитель напрямую не подтвердил релиз флагманского фаблета, на это указывает фрагмент пера S Pen, размещенного на опубликованном в социальных сетях тизере.

Galaxy Note 9 — характеристики

Будущий смартфон получит процессор Snapdragon 845 или Exynos 9810 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от региона поставок. Старшая версия новинки будет оснащаться рекордной по меркам линейки Galaxy объемом встроенного накопителя, который будет достигать 512 ГБ.

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Дизайн Galaxy Note 9

Релиз Galaxy Note 9 мог состояться раньше, если бы не экстренное решение вендора переработать дизайн смартфона. Автором инициативы стал один из топ-менеджеров Samsung Electronics, который счел предрелизный образец фаблета недостаточно удобным и приказал уменьшить его толщину на 0,5 мм.
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 Теги: Samsung, смартфон

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Сегодня, 16:22 » Автор: Татьяна Ларина
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