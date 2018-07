Составлено детальное описание нового iPhone

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Это будут: обновлённая версия iPhone X (для простоты назовём её iPhone X 2018), более габаритная iPhone X Plus (оба с OLED-дисплеями) и совершенно новый, более дешёвый аппарат, оснащённый 6,1-дюймовым ЖК-экраном (назовём его просто iPhone 2018). Предлагаем подытожить всё, что до настоящего времени было известно о последней модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рortaltele Дизайн и размерыОжидается, что iPhone 2018 с точки зрения размеров разместится между 5,8-дюймовым iPhone X 2018 и 6,4-дюймовым iPhone X Plus. Источники из среды цепочек поставок утверждают, что iPhone 2018 будет отличаться габаритами 150,91 × 75,72 × 8,47 мм. Для сравнения: заявленные размеры iPhone X Plus составят 157,53 × 77,44 × 7,85 мм, а iPhone X 2018 —143,6 × 70,9 × 7,7 мм. Другими словами, iPhone 2018 будет немного толще, чем оба новых iPhone X, но по остальным размерам меньше iPhone X Plus.iPhone 2018, iPhone X 2018, iPhone X PlusiPhone 2018, iPhone X 2018, iPhone X PlusСобственно, идея нового смартфона с ЖК-экраном со стороны Apple преследует цель сделать несколько более доступный аппарат, но при этом выполнить его в более современном стиле iPhone X. Ожидается, что устройство получит ту же стеклянную заднюю часть, что и другие модели iPhone, но пока не подтверждено, будет ли он поддерживать беспроводную зарядку. Более того, каркас корпуса iPhone 2018 будет изготавливаться из алюминия, в то время как современный iPhone X и грядущий iPhone X Plus полагаются на более прочную нержавеющую сталь.ДисплейСогласно данным аналитика KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), 6,1-дюймовый экран iPhone 2018 будет использовать ту же ЖК-технологию, что и современные модели 8 и 8 Plus. Плотность точек, по его данным, будет находиться в диапазоне между 320 и 330. Это ниже, чем у 5,5-дюймового iPhone 8 Plus, который может похвастать показателем в 401 ppi.Есть сообщения, указывающие, что аппарат получит дисплей с диагональю 6, а не 6,1 дюйма. Однако эту небольшую разницу можно объяснить неточностью измерений по причине изогнутых краёв и выреза вверху. Наконец, сообщается, что в целях удешевления iPhone 2018 не будет поддерживать технологию 3D Touch. Меню и функции, вызываемые усиленным нажатием, будут, видимо, активироваться долгим прикосновением.ПроизводительностьКак сообщается, тайваньская полупроводниковая кузница TSMC уже приступила к массовой печати новой однокристальной системы Apple (предположительно A12), которая ляжет в основу будущих смартфонов. За счёт передового 7-нм технологического процесса A12 обещает стать как минимум меньше, мощнее и эффективнее прошлогоднего 10-нанометрового A11 Bionic. Впрочем, есть все основания считать, что iPhone 2018, в отличие от старших OLED-моделей, не получит новейший чип A12, а сохранит в целях экономии процессор A11 Bionic. Apple ранее не раз так поступала с удешевлёнными смартфонами вроде iPhone 5C 2013 года и iPhone SE 2016 года.С точки зрения объёма оперативной памяти iPhone 2018 тоже будет уступать старшим моделям: смартфон сохранит 3 Гбайт ОЗУ (как аппараты Apple 2017 года). При этом ожидается, что будущие iPhone X и X Plus получат по 4 Гбайт ОЗУ. Возможно, это обусловлено относительно низким разрешением экрана и старым процессором. Сообщается, что зарядка всех будущих смартфонов Apple будет по-прежнему осуществляться через порт Lightning, но в коробку Apple положит кабель Lightning — USB-C, а также адаптер USB-C для розетки.КамераЕщё одной областью, на которой Apple собирается сэкономить, как ожидается, станет камера. В то время как обе старшие OLED-модели получат двойные тыльные камеры с функциями портретного режима и портретного освещения, ЖК-вариант будет располагать лишь одиночной камерой. Видимо, она будет соответствовать iPhone 8 — то есть 12-Мп с оптической стабилизацией, но без функции оптического масштабирования.Цена и время запускаОставив в стороне двойную камеру, технологию 3D Touch, OLED-дисплей, сохранив старый процессор и объём ОЗУ, Apple собирается сделать iPhone 2018 более доступным вариантом. Согласном последним прогнозам Мин-Чи Куо, устройство будет продаваться по цене от $600 до $700, хотя в прошлом он предполагал, что цена может составить $550. Аналитик также полагает, что Apple выпустит аппарат на рынок в сентябре, вместе с iPhone X 2018 и iPhone X Plus, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться при налаживании массового производства смартфона (из-за ЖК-дисплея с вырезом).