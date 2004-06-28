Раздел: Технологии
Компьютеры с Windows атакует "бессмертный" вирус
На компьютерах под управлением операционной системы от Microsoft появился опасный троян
Программу под названием All-Radio 4.27 Portable у себя на компьютере замечают пользователи по всему миру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Форум Malwarebytes уже забит сообщениями о странной программе, которую невозможно удалить обычными средствами.
Оригинальная программа All-Radio 4.27 является бесплатным плеером для прослушивания музыки и просмотра ТВ-шоу онлайн.
Хакеры взломали программу, встроили в нее вредоносный код, который заразил миллионы компьютеров по всему миру, выдавая ее за оригинал.
Эксперты из BleepingComputer обнаружили, что фальшивая программа с вирусом All-Radio 4.27 Portable устанавливалась при использовании различных активаторов для MS Office и Windows, например, KMSpico.
Появление такого окна – первый признак появления вируса на компьютере
Анализ содержимого показал, что под видом активации жертвы получали рекламный пакет AIMP, который и стал причиной заражения.
Установленная программа может использовать компьютер жертвы для различных мошеннических схем: спама, рассылки троянов, руткитов и даже скрытого майнинга в фоне.
Читайте также: Новый опасный вирус атакует Android-гаджеты
Пользователей предостерегают не использовать пиратский софт с активаторами, пока ищут решение этой проблемы.
Программу под названием All-Radio 4.27 Portable у себя на компьютере замечают пользователи по всему миру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Форум Malwarebytes уже забит сообщениями о странной программе, которую невозможно удалить обычными средствами.
Оригинальная программа All-Radio 4.27 является бесплатным плеером для прослушивания музыки и просмотра ТВ-шоу онлайн.
Хакеры взломали программу, встроили в нее вредоносный код, который заразил миллионы компьютеров по всему миру, выдавая ее за оригинал.
Эксперты из BleepingComputer обнаружили, что фальшивая программа с вирусом All-Radio 4.27 Portable устанавливалась при использовании различных активаторов для MS Office и Windows, например, KMSpico.
Появление такого окна – первый признак появления вируса на компьютере
Анализ содержимого показал, что под видом активации жертвы получали рекламный пакет AIMP, который и стал причиной заражения.
Установленная программа может использовать компьютер жертвы для различных мошеннических схем: спама, рассылки троянов, руткитов и даже скрытого майнинга в фоне.
Читайте также: Новый опасный вирус атакует Android-гаджеты
Пользователей предостерегают не использовать пиратский софт с активаторами, пока ищут решение этой проблемы.
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