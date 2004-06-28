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Раздел: Технологии  
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Компьютеры с Windows атакует "бессмертный" вирус

Компьютеры с Windows атакует "бессмертный" вирусНа компьютерах под управлением операционной системы от Microsoft появился опасный троян

Программу под названием All-Radio 4.27 Portable у себя на компьютере замечают пользователи по всему миру, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Форум Malwarebytes уже забит сообщениями о странной программе, которую невозможно удалить обычными средствами.

Оригинальная программа All-Radio 4.27 является бесплатным плеером для прослушивания музыки и просмотра ТВ-шоу онлайн.

Хакеры взломали программу, встроили в нее вредоносный код, который заразил миллионы компьютеров по всему миру, выдавая ее за оригинал.

Эксперты из BleepingComputer обнаружили, что фальшивая программа с вирусом All-Radio 4.27 Portable устанавливалась при использовании различных активаторов для MS Office и Windows, например, KMSpico.

Появление такого окна – первый признак появления вируса на компьютере

Анализ содержимого показал, что под видом активации жертвы получали рекламный пакет AIMP, который и стал причиной заражения.

Установленная программа может использовать компьютер жертвы для различных мошеннических схем: спама, рассылки троянов, руткитов и даже скрытого майнинга в фоне.

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Пользователей предостерегают не использовать пиратский софт с активаторами, пока ищут решение этой проблемы.
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 Теги: Windows, вирус

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Сегодня, 22:22 » Автор: Татьяна Ларина
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