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Раздел: Технологии  
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Назван самый популярный смартфон в мире

Назван самый популярный смартфон в миреВ мае этого года покупатели активно покупали iPhone 8.

Представители аналитической компании CounterPoint определили, что смартфоном, который в мае активно покупали пользователи во всем мире, стал iPhone 8.

Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, как свидетельствуют результаты исследования, в мае этого года покупатели активно покупали именно iPhone 8. На второй строчке рейтинга – Galaxy S9 +. Так, в марте и апреле эта модель не показывала хороших результатов в продажах, однако это было компенсировано в мае.

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А вот iPhone X оказался лишь на третьем месте. Далее в рейтинге Xiaomi Redmi 5A и iPhone 8 Plus. На шестом месте – смартфон Galaxy S9. Седьмую, восьмую и девятую строчки заняли Huawei P20 Lite, Vivo Х21та Xiaomi Redmi 5 Plus. А десятку замыкает модель Oppo A83.

Назван самый популярный смартфон в мире
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 Теги: смартфоны

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Сегодня, 10:35 » Автор: Богдан Процив
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