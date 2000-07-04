» » Гибкий смартфон Samsung Galaxy X могут представить в январе
Раздел: Технологии  
0

Гибкий смартфон Samsung Galaxy X могут представить в январе

Гибкий смартфон Samsung Galaxy X могут представить в январеПо слухам, Galaxy X обойдется почти в $2000 и не будет массовым продуктом.

Гибкий смартфон Samsung Galaxy X покажут на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе 2019 года.

Презентация гибкой новинки пройдет на полтора месяца раньше, чем анонс Galaxy S10, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Samsung обычно показывает свои телефоны Galaxy S во время Mobile World Congress в конце февраля - начале марта. Имело смысл предположить, что на этой выставке Samsung также продемонстрирует Galaxy X. Но инсайдеры уверяют, что телефон будет показан уже на конференции Consumer Electronics Show в середине января.

В то время, как Mobile World Congress, как правило, фокусируется на основной индустрии создания смартфонов, CES часто была местом проведения демонстрации новых технологий, включая гибкие экраны.

Спецификации смартфона Galaxy X пока остаются тайной. По слухам, модель будет состоять из двух связанных друг с другом 4,5-дюймовых Super AMOLED-экранов, которые пользователи смогут складывать вместе и образовывать цельный дисплей с диагональю 7,3 дюйма.

Интересно, что специалисты аккумуляторного подразделения южнокорейского гиганта Samsung SDI уже разработали прототипы гибких аккумуляторов для будущих сгибаемых смартфонов компании. Более того, массовый выпуск этих аккумуляторов производитель планирует наладить уже в 2018 году. Также корейское издание ETNews сообщало о скором начале серийного выпуска гибких панелей OLED.

Читайте также: Назван самый популярный смартфон в мире

По слухам, Galaxy X обойдется почти в $2000 и не будет массовым продуктом. Тем не менее, модель называют новым путем в развитии индустрии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, смартфон

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 12:01 » Автор: Богдан Процив
     422
     0

Похожие новости по теме

Samsung Galaxy S10 обещают тройную камеру Samsung Galaxy S10 обещают тройную камеру

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019.

Флагманский смартфон Samsung могут представить раньше обычного Флагманский смартфон Samsung могут представить раньше обычного

Samsung может представить смартфон Galaxy S10 уже в январе.

Названа дата презентации новых продуктов Samsung Названа дата презентации новых продуктов Samsung

Samsung может запустить своих флагманов пораньше.

Стала известна дата презентации Samsung Galaxy S9 Стала известна дата презентации Samsung Galaxy S9

Смартфон будет презентован на Mobile World Congress в феврале.

Samsung покажет новый смартфон Galaxy Note 3 Lite на Mobile World Congress 2014 Samsung покажет новый смартфон Galaxy Note 3 Lite на Mobile World Congress 2014

Похоже на то, что Samsung выпустит новую версию смартфона Galaxy Note. Технические характеристики новинки пока не попали в Интернет, но известно одно: если размеры аппарата останутся прежними, то приставка «Lite» будет касаться функциональных возможностей, которые будут облегчены за счет более простой начинки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх