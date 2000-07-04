Раздел: Технологии
В Австралии загранпаспорта заменят на систему распознавания лиц
В аэропорту Австралии начался эксперимент.
На этой неделе некоторые пассажиры международного аэропорта в австралийском Сиднее станут участниками программы, которая намерена заменить паспорт проверкой лица.
Клиенты компании Qantas Airways будут иметь возможность пройти регистрацию, проверку багажа и выход на посадку, не предъявляя паспорт, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Решение допустить к тестам реальных пассажиров предполагает, что система работает нормально. Длительность тестового периода — 3 месяца, по результатам которых примут решение о будущем подхода. Если все пройдет успешно, развертывание системы бесконтактной идентификации планируется в марте 2019 года.
"В будущем не будет жонглирования паспортами и сумками при регистрации, нам не придется копаться в карманах и смартфонах, чтобы показать посадочный талон", - рассказал генеральный директор аэропорта Джефф Калберт.
На систему Seamless Traveller, которая в перспективе позволит в значительной степени отказаться от привычного паспортного контроля и очередей будет выделено $94 миллиона в течение пяти лет.
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"Qantas также планирует предлагать клиентам лайнеров "более персонализированный опыт", основанный на распознавании лица. Я понятия не имею, что это значит, но мы уже поинтересовались у представителей Qantas", - заключает журналист Gizmodo Ретт Джонс.
На этой неделе некоторые пассажиры международного аэропорта в австралийском Сиднее станут участниками программы, которая намерена заменить паспорт проверкой лица.
Клиенты компании Qantas Airways будут иметь возможность пройти регистрацию, проверку багажа и выход на посадку, не предъявляя паспорт, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Решение допустить к тестам реальных пассажиров предполагает, что система работает нормально. Длительность тестового периода — 3 месяца, по результатам которых примут решение о будущем подхода. Если все пройдет успешно, развертывание системы бесконтактной идентификации планируется в марте 2019 года.
"В будущем не будет жонглирования паспортами и сумками при регистрации, нам не придется копаться в карманах и смартфонах, чтобы показать посадочный талон", - рассказал генеральный директор аэропорта Джефф Калберт.
На систему Seamless Traveller, которая в перспективе позволит в значительной степени отказаться от привычного паспортного контроля и очередей будет выделено $94 миллиона в течение пяти лет.
Читайте также: LG придумала смарт-ручку со сворачивающимся в трубочку экраном
"Qantas также планирует предлагать клиентам лайнеров "более персонализированный опыт", основанный на распознавании лица. Я понятия не имею, что это значит, но мы уже поинтересовались у представителей Qantas", - заключает журналист Gizmodo Ретт Джонс.
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