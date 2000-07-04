Раздел: Технологии
LG получила патент на уникальный смартфон
В устройстве предусмотрены все необходимые датчики.
Компания LG получила патентн, который описывает смартфон в виде самой обычной ручки. При этом, устройство оснащено сразу двумя экранами и по функциям не уступает привычным смартфонам. Стоит отметить, что один из экранов – гибкий и он выдвигается из корпуса на нужную длину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Согласно описанию, смартфон-ручка LG имеет один небольшой дисплей для отображения уведомлений и быстрого доступа к важным опциям, а второй дисплей, выдвигающийся, позволяет переписываться, использовать навигацию, смотреть видео, искать информацию в браузере и так далее.
В устройстве предусмотрены все необходимые датчики: компас, гироскоп, камера и даже сканер отпечатков пальцев для разблокировки. Стоит отметить, что ручка работает и по прямому назначению — все написанное передается в цифровом виде на сопряженное устройство.
Читайте также: Компания Samsung получила патент на уникальный дисплей
Ранее сообщалось о том, что Samsung подала заявку на патент "умного" кольца. Согласно патентной заявке, кольцо может быть использовано для управления смартфоном, планшетом и даже телевизором. Кольцо также может быть синхронизировано с другой домашней техникой.
Компания LG получила патентн, который описывает смартфон в виде самой обычной ручки. При этом, устройство оснащено сразу двумя экранами и по функциям не уступает привычным смартфонам. Стоит отметить, что один из экранов – гибкий и он выдвигается из корпуса на нужную длину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Согласно описанию, смартфон-ручка LG имеет один небольшой дисплей для отображения уведомлений и быстрого доступа к важным опциям, а второй дисплей, выдвигающийся, позволяет переписываться, использовать навигацию, смотреть видео, искать информацию в браузере и так далее.
В устройстве предусмотрены все необходимые датчики: компас, гироскоп, камера и даже сканер отпечатков пальцев для разблокировки. Стоит отметить, что ручка работает и по прямому назначению — все написанное передается в цифровом виде на сопряженное устройство.
Читайте также: Компания Samsung получила патент на уникальный дисплей
Ранее сообщалось о том, что Samsung подала заявку на патент "умного" кольца. Согласно патентной заявке, кольцо может быть использовано для управления смартфоном, планшетом и даже телевизором. Кольцо также может быть синхронизировано с другой домашней техникой.
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