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Раздел: Технологии  
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LG получила патент на уникальный смартфон

LG получила патент на уникальный смартфонВ устройстве предусмотрены все необходимые датчики.

Компания LG получила патентн, который описывает смартфон в виде самой обычной ручки. При этом, устройство оснащено сразу двумя экранами и по функциям не уступает привычным смартфонам. Стоит отметить, что один из экранов – гибкий и он выдвигается из корпуса на нужную длину.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Согласно описанию, смартфон-ручка LG имеет один небольшой дисплей для отображения уведомлений и быстрого доступа к важным опциям, а второй дисплей, выдвигающийся, позволяет переписываться, использовать навигацию, смотреть видео, искать информацию в браузере и так далее.

В устройстве предусмотрены все необходимые датчики: компас, гироскоп, камера и даже сканер отпечатков пальцев для разблокировки. Стоит отметить, что ручка работает и по прямому назначению — все написанное передается в цифровом виде на сопряженное устройство.

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Ранее сообщалось о том, что Samsung подала заявку на патент "умного" кольца. Согласно патентной заявке, кольцо может быть использовано для управления смартфоном, планшетом и даже телевизором. Кольцо также может быть синхронизировано с другой домашней техникой.
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 Теги: LG, смартфон, патент

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Сегодня, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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