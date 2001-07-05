Раздел: Технологии
Samsung готовит полностью безрамочный премиальный смартфон
Изображение смартфона было опубликовано известным китайским инсайдером с ником Ice Universe.
В Сети был опубликован рендер будущего флагманского смартфона Samsung серии Galaxy S. Опубликовал его авторитетный китайский инсайдер с ником Ice Universе на своей Twitter-странице. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На рендере показан гаджет с дисплеем, края которого скруглены с четырех сторон. Также ожидается, что устройство получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
По слухам, Samsung сможет прибегнуть к технологии израильского стартапа Mantis Vision. Данная компания совместно с Samsung разрабатывает камеру для трехмерного распознавания лица. Для нее вырез в экране не потребуется.
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Презентация новинки может состояться в рамках CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или же или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.
В Сети был опубликован рендер будущего флагманского смартфона Samsung серии Galaxy S. Опубликовал его авторитетный китайский инсайдер с ником Ice Universе на своей Twitter-странице. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На рендере показан гаджет с дисплеем, края которого скруглены с четырех сторон. Также ожидается, что устройство получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
По слухам, Samsung сможет прибегнуть к технологии израильского стартапа Mantis Vision. Данная компания совместно с Samsung разрабатывает камеру для трехмерного распознавания лица. Для нее вырез в экране не потребуется.
Читайте также: Опубликованы новые кадры Xiaomi Mi Max 3
Презентация новинки может состояться в рамках CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или же или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.
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