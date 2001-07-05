» » Samsung готовит полностью безрамочный премиальный смартфон
Раздел: Технологии  
0

Samsung готовит полностью безрамочный премиальный смартфон

Samsung готовит полностью безрамочный премиальный смартфонИзображение смартфона было опубликовано известным китайским инсайдером с ником Ice Universe.

В Сети был опубликован рендер будущего флагманского смартфона Samsung серии Galaxy S. Опубликовал его авторитетный китайский инсайдер с ником Ice Universе на своей Twitter-странице. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На рендере показан гаджет с дисплеем, края которого скруглены с четырех сторон. Также ожидается, что устройство получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

По слухам, Samsung сможет прибегнуть к технологии израильского стартапа Mantis Vision. Данная компания совместно с Samsung разрабатывает камеру для трехмерного распознавания лица. Для нее вырез в экране не потребуется.

Читайте также: Опубликованы новые кадры Xiaomi Mi Max 3

Презентация новинки может состояться в рамках CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, или же или на MWC 2019, в Барселоне с 25 по 28 февраля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:07 » Автор: Богдан Процив
     497
     0

Похожие новости по теме

В Samsung Galaxy S10 сканер отпечатков пальцев встроят в экран В Samsung Galaxy S10 сканер отпечатков пальцев встроят в экран

Samsung Galaxy S10 может получить 4К-дисплей.

Появился рендер Samsung Galaxy Note 9 Появился рендер Samsung Galaxy Note 9

Гаджет должен получить тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.

Samsung Galaxy S9 «засветился» на новом рендере Samsung Galaxy S9 «засветился» на новом рендере

Известно, что презентация смартфона состоится 25 февраля с рамках выставки MWC 2018 в Барселоне.

В Сети показали изображение будущего Samsung Galaxy S9 В Сети показали изображение будущего Samsung Galaxy S9

В Сети появились схематические изображения будущего смартфона.

Обнародован новый рендер Samsung Galaxy Note 8 Обнародован новый рендер Samsung Galaxy Note 8

Изображение демонстрирует будущий топовый смартфон со всех сторон.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх