Раздел: Технологии
YouTube объявил войну фейковым новостям
Процесс усовершенствования видеоплатформы будет запущен.
Компания в ближайшее время планирует начать сотрудничать с ведущими новостными ТВ-каналами, агентствами и экспертами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Представители компании Youtube заявила о намерении выделить 25 миллионов долларов для борьбы с фейковыми новостями, передает издание The Hollywood Reporter.
Цель инвестиций заключается в улучшении качества новостного контента на сайте. Сотрудничество Youtube будет проходить совместно с компанией Google.
Деньги будут выделены в первую очередь для поддержки глобальных новостных организаций и авторитетных источников, в то время как ролики с дезинформирующим контентом будут блокироваться.
Читайте также: Макрон объявил "войну" фейковым новостям
Процесс усовершенствования видеоплатформы будет запущен уже в ближайшее время.
Компания в ближайшее время планирует начать сотрудничать с ведущими новостными ТВ-каналами, агентствами и экспертами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Представители компании Youtube заявила о намерении выделить 25 миллионов долларов для борьбы с фейковыми новостями, передает издание The Hollywood Reporter.
Цель инвестиций заключается в улучшении качества новостного контента на сайте. Сотрудничество Youtube будет проходить совместно с компанией Google.
Деньги будут выделены в первую очередь для поддержки глобальных новостных организаций и авторитетных источников, в то время как ролики с дезинформирующим контентом будут блокироваться.
Читайте также: Макрон объявил "войну" фейковым новостям
Процесс усовершенствования видеоплатформы будет запущен уже в ближайшее время.
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