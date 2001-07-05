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Раздел: Технологии  
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YouTube объявил войну фейковым новостям

YouTube объявил войну фейковым новостямПроцесс усовершенствования видеоплатформы будет запущен.

Компания в ближайшее время планирует начать сотрудничать с ведущими новостными ТВ-каналами, агентствами и экспертами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Представители компании Youtube заявила о намерении выделить 25 миллионов долларов для борьбы с фейковыми новостями, передает издание The Hollywood Reporter.

Цель инвестиций заключается в улучшении качества новостного контента на сайте. Сотрудничество Youtube будет проходить совместно с компанией Google.
Деньги будут выделены в первую очередь для поддержки глобальных новостных организаций и авторитетных источников, в то время как ролики с дезинформирующим контентом будут блокироваться.

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Процесс усовершенствования видеоплатформы будет запущен уже в ближайшее время.
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 Теги: YouTube, война, фейк

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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