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Раздел: Технологии  
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Facebook заплатит более 600 тысяч долларов штрафа

Facebook заплатит более 600 тысяч долларов штрафаШтраф наложен в связи со скандалом с компанией Cambridge Analytica.

Социальной сети Facebook был выставлен первый штраф в размере 660 тысяч долларов из-за сотрудничества с компанией Cambridge Analytica после которого произошла утечка данных пользователей.

Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно информации издания, Управление комиссара по информации Великобритании пришло к выводу, что действия Facebook нарушили Закон о защите данных 1998 года.

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Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.
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 Теги: Facebook, штраф

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Сегодня, 10:26 » Автор: Богдан Процив
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