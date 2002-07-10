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Facebook заплатит более 600 тысяч долларов штрафа

Facebook заплатит более 600 тысяч долларов штрафа

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