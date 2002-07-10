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Раздел: Технологии  
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Cooler Master представила игровую мышь CM310

Cooler Master представила игровую мышь CM310В общей сложности мышь располагает восемью кнопками.

Ассортимент геймерской периферии от компании Cooler Master накануне пополнился мышью CM310, примечательной относительно невысокой ценой. Манипулятор построен на базе оптического датчика Pixart A3328, разрешение которого можно настраивать в диапазоне от 500 до 10 тыс. dpi, и обладает симметричным дизайном (за исключением пары кнопок на левой стороне корпуса), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Размеры Cooler Master CM310 составляют 127 x 71,5 x 39,5 мм при массе 100 грамм (без учёта кабеля). Подобно многим игровым «грызунам», новинка оборудована светодиодной RGB-подсветкой. В общей сложности мышь располагает восемью кнопками, две из которых отвечают за настройку разрешения датчика, а для подключения к ПК используется кабель USB 2.0 длиной 1,8 метра. Частота опроса составляет 1000 Гц.

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Приобрести игровую мышь Cooler Master CM310 можно у официальных партнёров производителя по рекомендованной цене в 30 евро.

Cooler Master представила игровую мышь CM310
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 Теги: Cooler Master, мышь

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Сегодня, 13:35 » Автор: Богдан Процив
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