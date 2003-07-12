Раздел: Технологии
Для Google Chrome ввели новую защиту
Google включила режим строгой изоляции сайтов (Site Isolation) для 99% пользователей Chrome 67.
Уязвимости модификаций Spectre серьезно обеспокоили Google, сообщается в блоге компании. Там отмечают, что вредоносный код может извлекать пароли, криптографические ключи и иную важную информацию из других работающих на устройстве программ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Для борьбы с этим компания Google включила режим строгой изоляции сайтов (Site Isolation) для 99% пользователей Chrome 67 (версии для Windows, Mac, Linux и Chrome OS), который был выпущен в мае 2018 года.
Стоит отметить, что этот режим изоляции не является новой функцией – он был представлен еще в декабре 2017 года в Chrome 63, однако тогда пользователям приходилось включать его вручную.
В режиме строгой изоляции сайтов страницы разных ресурсов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой фильтр.
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Недавно стало известно, что Google дает возможность третьим лицам читать переписку в Gmail.
Уязвимости модификаций Spectre серьезно обеспокоили Google, сообщается в блоге компании. Там отмечают, что вредоносный код может извлекать пароли, криптографические ключи и иную важную информацию из других работающих на устройстве программ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Для борьбы с этим компания Google включила режим строгой изоляции сайтов (Site Isolation) для 99% пользователей Chrome 67 (версии для Windows, Mac, Linux и Chrome OS), который был выпущен в мае 2018 года.
Стоит отметить, что этот режим изоляции не является новой функцией – он был представлен еще в декабре 2017 года в Chrome 63, однако тогда пользователям приходилось включать его вручную.
В режиме строгой изоляции сайтов страницы разных ресурсов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется свой фильтр.
Читайте также: Apple анонсировала обновленные версии ноутбуков MacBook Pro
Недавно стало известно, что Google дает возможность третьим лицам читать переписку в Gmail.
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