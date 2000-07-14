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Раздел: Технологии  
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Названы самые ненадежные смартфоны

Названы самые ненадежные смартфоныТретье место в исследовании заняли телефоны Motorola.

Согласно данным исследования компании, число неполадок в смартфонах Samsung достигает показателя в 27,5 процентов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Самыми ненадежными в контексте количества сбоев и неполадок смартфонами под управлением системы Android назвали аппараты компании Samsung. Об этом сообщается в отчете компании по сохранению безопасности данных Blanco.

Согласно данным исследования компании, число неполадок в популярных корейских смартфонах достигает показателя в 27,5 процентов. На втором месте аппараты из Китая — количество сбоев в любимых россиянами смартфонах Xiaomi оценивается в 14 процентов.

Третье место в исследовании заняли телефоны Motorola, они показали 9,5 процентов сбоев. На четвертой и пятой строчке расположились аппараты от Huawei и InFocus.

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Компания также включила в отчет рейтинг аппаратов от Apple, работающих на системе iOS. Среди «яблочных» гаджетов самыми проблемными признаны iPhone 6 и iPhone 6S.
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 Теги: смартфоны, Motorola, рейтинг

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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