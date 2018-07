Для Windows 10 вышел свежий набор исправлений

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Центре обновления Windows опубликован набор накопительных обновлений для всех поддерживаемых версий Windows 10, содержащих свежий набор исправлений для обнаруженных ранее неполадок. Интересен он в первую очередь системным администраторам организаций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com В случае с Windows 10 April 2018 Update (1803) пакету обновлений присвоен индекс KB4345421 (номер сборки ОС 17134.166). Официальный список ключевых изменений обновления содержит следующие пункты:-исправлена проблема, которая могла приводить к стоп-ошибке 0xD1 на некоторых устройствах, выполняющих работу по мониторингу сети. Проблема возникла после установки июльского обновления;-исправлена проблема с сервером DHCP Failover, которая могла приводить к получению корпоративными клиентами неверной конфигурации при запросе нового IP-адреса. В результате соединение обрывалось;-исправлена проблема с перезапуском службы SQL Server, в ходе которого возникала ошибка «Tcp port is already in use»;-исправлена проблема с остановкой службы World Wide Web Publishing (W3SVC), при которой эта служба подвисала в состоянии остановки и не могла быть перезапущена.На компьютеры пользователей Windows 10 Fall Creators Update (1709) отправлено обновление с индексом KB4345420 (номер сборки ОС 16299.550). Ознакомиться со списками ключевых изменений для этой и более ранних версий системы можно на официальном сайте поддержки, но от приведённого выше они почти не отличаются.