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Раздел: Технологии  
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Для Windows 10 вышел свежий набор исправлений

Для Windows 10 вышел свежий набор исправленийИнтересен он в первую очередь системным администраторам организаций.

В Центре обновления Windows опубликован набор накопительных обновлений для всех поддерживаемых версий Windows 10, содержащих свежий набор исправлений для обнаруженных ранее неполадок. Интересен он в первую очередь системным администраторам организаций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

В случае с Windows 10 April 2018 Update (1803) пакету обновлений присвоен индекс KB4345421 (номер сборки ОС 17134.166). Официальный список ключевых изменений обновления содержит следующие пункты:

-исправлена проблема, которая могла приводить к стоп-ошибке 0xD1 на некоторых устройствах, выполняющих работу по мониторингу сети. Проблема возникла после установки июльского обновления;

-исправлена проблема с сервером DHCP Failover, которая могла приводить к получению корпоративными клиентами неверной конфигурации при запросе нового IP-адреса. В результате соединение обрывалось;

-исправлена проблема с перезапуском службы SQL Server, в ходе которого возникала ошибка «Tcp port is already in use»;

-исправлена проблема с остановкой службы World Wide Web Publishing (W3SVC), при которой эта служба подвисала в состоянии остановки и не могла быть перезапущена.

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На компьютеры пользователей Windows 10 Fall Creators Update (1709) отправлено обновление с индексом KB4345420 (номер сборки ОС 16299.550). Ознакомиться со списками ключевых изменений для этой и более ранних версий системы можно на официальном сайте поддержки, но от приведённого выше они почти не отличаются.
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 Теги: Windows 10

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Сегодня, 13:22 » Автор: Богдан Процив
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