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Раздел: Технологии  
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ЕС оштрафовал Google на рекордную сумму

ЕС оштрафовал Google на рекордную суммуЭто самый большой антимонопольный штраф, который когда-либо выписывали европейские органы.

Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на €4,3 млрд за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Решение должны официально объявить сегодня, 18 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Отмечается, что это самый большой антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции из одной компании.

Как считает Еврокомиссия, Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое присутствие в онлайн-поиске среди конкурентов.

В Еврокомиссии также отметили, что связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя и подрывали конкуренцию.

При этом Google неоднократно отрицал, что Android нарушает законодательство о конкуренции, говоря, что любая компания может использовать программное обеспечение с открытым кодом, но компании сами делают выбор.

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Решение о Android является важнейшим из трио антимонопольных дел против Google. В Еврокомиссии также считают несправедливым, что компания может рекламировать свои объявления в новых программах для смартфонов больше, чем любой другой конкурент.
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 Теги: Google, штраф

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Сегодня, 14:47 » Автор: Богдан Процив
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