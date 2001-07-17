Раздел: Технологии
ЕС оштрафовал Google на рекордную сумму
Это самый большой антимонопольный штраф, который когда-либо выписывали европейские органы.
Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на €4,3 млрд за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.
Решение должны официально объявить сегодня, 18 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Отмечается, что это самый большой антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции из одной компании.
Как считает Еврокомиссия, Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое присутствие в онлайн-поиске среди конкурентов.
В Еврокомиссии также отметили, что связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя и подрывали конкуренцию.
При этом Google неоднократно отрицал, что Android нарушает законодательство о конкуренции, говоря, что любая компания может использовать программное обеспечение с открытым кодом, но компании сами делают выбор.
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Решение о Android является важнейшим из трио антимонопольных дел против Google. В Еврокомиссии также считают несправедливым, что компания может рекламировать свои объявления в новых программах для смартфонов больше, чем любой другой конкурент.
Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на €4,3 млрд за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.
Решение должны официально объявить сегодня, 18 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Отмечается, что это самый большой антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции из одной компании.
Как считает Еврокомиссия, Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое присутствие в онлайн-поиске среди конкурентов.
В Еврокомиссии также отметили, что связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя и подрывали конкуренцию.
При этом Google неоднократно отрицал, что Android нарушает законодательство о конкуренции, говоря, что любая компания может использовать программное обеспечение с открытым кодом, но компании сами делают выбор.
Читайте также: В Cеть попали в новые «живые» снимки Huawei Honor Note 10
Решение о Android является важнейшим из трио антимонопольных дел против Google. В Еврокомиссии также считают несправедливым, что компания может рекламировать свои объявления в новых программах для смартфонов больше, чем любой другой конкурент.
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