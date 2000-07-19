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Раздел: Технологии  
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Характеристики смартфона Sony Xperia XZ3 появились в Сети

Характеристики смартфона Sony Xperia XZ3 появились в СетиSony Xperia XZ3 будет иметь подобный дизайн, как Xperia XZ2 Premium.

Компания Sony официально объявила о презентации новых продуктов в рамках ежегодной выставки IFA 2018, которая пройдет в начале сентября. Новый флагманский смартфон Xperia XZ3, который представят на выставке, уже засветился на сайте авторитетного британского интернет-магазина MobileFun, который раскрыл главные спецификации новинки.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На странице Sony Xperia XZ3 изображен Xperia XZ2 Premium, но не исключено, что новинка получит схожий или идентичный дизайн. Согласно представленной информации, у смартфона будут следующие технические характеристики:

5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9;
8-ядерный процессор Snapdragon 845;
6 ГБ оперативной памяти;
Встроенный накопитель на 64 ГБ;
Поддержка карт памяти microSD;
Двойная основная камера с сенсорами на 19 и 12 Мп;
13-мегапиксельная фронтальная камера;
Аккумулятор емкостью 3240 миллиампер часов;
Операционная система: Android Oreo с фирменной оболочкой.

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По данным магазина, смартфон будет стоить 994,97 долларов (около 26 170 гривен) за версию без привязки к оператору, но это, вероятно, неофициальная цена.
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 Теги: Sony, Xperia XZ3

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Сегодня, 15:02 » Автор: Богдан Процив
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