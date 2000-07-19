Раздел: Технологии
Характеристики смартфона Sony Xperia XZ3 появились в Сети
Sony Xperia XZ3 будет иметь подобный дизайн, как Xperia XZ2 Premium.
Компания Sony официально объявила о презентации новых продуктов в рамках ежегодной выставки IFA 2018, которая пройдет в начале сентября. Новый флагманский смартфон Xperia XZ3, который представят на выставке, уже засветился на сайте авторитетного британского интернет-магазина MobileFun, который раскрыл главные спецификации новинки.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На странице Sony Xperia XZ3 изображен Xperia XZ2 Premium, но не исключено, что новинка получит схожий или идентичный дизайн. Согласно представленной информации, у смартфона будут следующие технические характеристики:
5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9;
8-ядерный процессор Snapdragon 845;
6 ГБ оперативной памяти;
Встроенный накопитель на 64 ГБ;
Поддержка карт памяти microSD;
Двойная основная камера с сенсорами на 19 и 12 Мп;
13-мегапиксельная фронтальная камера;
Аккумулятор емкостью 3240 миллиампер часов;
Операционная система: Android Oreo с фирменной оболочкой.
Читайте также: В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy Note 9
По данным магазина, смартфон будет стоить 994,97 долларов (около 26 170 гривен) за версию без привязки к оператору, но это, вероятно, неофициальная цена.
Компания Sony официально объявила о презентации новых продуктов в рамках ежегодной выставки IFA 2018, которая пройдет в начале сентября. Новый флагманский смартфон Xperia XZ3, который представят на выставке, уже засветился на сайте авторитетного британского интернет-магазина MobileFun, который раскрыл главные спецификации новинки.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На странице Sony Xperia XZ3 изображен Xperia XZ2 Premium, но не исключено, что новинка получит схожий или идентичный дизайн. Согласно представленной информации, у смартфона будут следующие технические характеристики:
5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9;
8-ядерный процессор Snapdragon 845;
6 ГБ оперативной памяти;
Встроенный накопитель на 64 ГБ;
Поддержка карт памяти microSD;
Двойная основная камера с сенсорами на 19 и 12 Мп;
13-мегапиксельная фронтальная камера;
Аккумулятор емкостью 3240 миллиампер часов;
Операционная система: Android Oreo с фирменной оболочкой.
Читайте также: В Сети появилось официальное изображение Samsung Galaxy Note 9
По данным магазина, смартфон будет стоить 994,97 долларов (около 26 170 гривен) за версию без привязки к оператору, но это, вероятно, неофициальная цена.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
194
0
Также советуем посмотреть
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
Оставьте свой комментарий