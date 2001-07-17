Раздел: Технологии
Samsung готовит к выпуску полезную новинку
Компания Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов Galaxy S и фаблета Galaxy Note в единое семейство продуктов.
В частности, объединение Galaxy S и Galaxy Note позволит сократить маркетинговые и производственные расходы, а следовательно, повысить прибыльность мобильного подразделения. Кроме того, в последнее время многие покупатели отказываются от приобретения фаблета Galaxy Note, отдавая предпочтение смартфонам Galaxy S в версии "плюс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Таким образом, предполагается, что Samsung при выпуске следующего поколения аппаратов Galaxy S может представить не две, а три модификации устройства. При этом старшая версия будет предлагаться в комплекте с пером S Pen.
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Стоит отметить, что в прошлом году, по подсчетам Gartner, поставки "умных" сотовых аппаратов Samsung оказались на отметке 321 миллион штук. Южнокорейский гигант с долей в 20,9% занял лидирующее положение на рынке. В 2018 году компания Samsung планирует реализовать от 320 до 350 миллионов смартфонов.
В частности, объединение Galaxy S и Galaxy Note позволит сократить маркетинговые и производственные расходы, а следовательно, повысить прибыльность мобильного подразделения. Кроме того, в последнее время многие покупатели отказываются от приобретения фаблета Galaxy Note, отдавая предпочтение смартфонам Galaxy S в версии "плюс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Таким образом, предполагается, что Samsung при выпуске следующего поколения аппаратов Galaxy S может представить не две, а три модификации устройства. При этом старшая версия будет предлагаться в комплекте с пером S Pen.
Читайте также: Samsung готовит к выпуску особый Note8
Стоит отметить, что в прошлом году, по подсчетам Gartner, поставки "умных" сотовых аппаратов Samsung оказались на отметке 321 миллион штук. Южнокорейский гигант с долей в 20,9% занял лидирующее положение на рынке. В 2018 году компания Samsung планирует реализовать от 320 до 350 миллионов смартфонов.
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