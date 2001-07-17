Смартфоны Samsung теперь можно купить за криптовалюту

Хоть спрос на смартфоны компании Samsung во всех ценовых категориях и падает каждый год, однако ее гаджеты по-прежнему являются одними из лучших на рынке.



Главная проблема фирменной продукции в слишком высокой цене, которая мешает флагманам, вроде Galaxy S9 и Galaxy Note 8, хорошо продаваться, пишет



Сегодня, 21 июля 2018 года, южнокорейская корпорация объявила о том, что все ее смартфоны стали бесплатными для миллионов людей. Это действительно так, но есть один нюанс. Дело в том, что теперь покупать смартфоны компании Samsung можно при помощи криптовалюты.



Ее можно купить, как акции какой-то компании, либо же добывать самостоятельно при помощи мощного компьютера, то есть некой «фермы» для майнинга.



В настоящее время платить за телефоны при помощи цифровых денежных средств можно в странах Балтии и Португалии, однако вскоре такая возможность должна появиться и в других регионах. О том, что Samsung начала продавать смартфоны за криптовалюту, сообщила компания CopPay на своей странице в социальной сети Facebook.



Она отвечает за эквайринг платежей с помощью цифровых денежных единиц, то есть именно ей, по сути, покупатели отдают деньги, а она затем переводит их южнокорейской корпорации в каком-либо виде, который был обговорен в рамках договора о сотрудничестве.



Сейчас оплачивать смартфоны Samsung можно при помощи всех наиболее популярных криптовалют, а именно – в биткоинах, эфире, лайткоинах, Ripple, Dash, NEM и Steem.



В будущем, как уверяет CopPay, оплачивать южнокорейскую продукцию станет возможно и при помощи других цифровых денежных единиц, вплоть до наиболее редких. Случится это уже до конца 2018 года.



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Об этом обещают сообщить отдельно. Кроме того, южнокорейская корпорация собирается начать принимать оплату за свои мобильные устройства таким образом и в других странах мира. Всем тем людям, которые занимаются майнингом, либо же зарабатывают деньги при помощи криптовалют, остается лишь позавидовать, потому как теперь они могут без каких-либо сложностей оплачивать Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy A8 и любые другие смартфоны компании Samsung без использования привычных денежных средств, вроде евро, доллара и прочих. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Главная проблема фирменной продукции в слишком высокой цене, которая мешает флагманам, вроде Galaxy S9 и Galaxy Note 8, хорошо продаваться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua Сегодня, 21 июля 2018 года, южнокорейская корпорация объявила о том, что все ее смартфоны стали бесплатными для миллионов людей. Это действительно так, но есть один нюанс. Дело в том, что теперь покупать смартфоны компании Samsung можно при помощи криптовалюты.Ее можно купить, как акции какой-то компании, либо же добывать самостоятельно при помощи мощного компьютера, то есть некой «фермы» для майнинга.В настоящее время платить за телефоны при помощи цифровых денежных средств можно в странах Балтии и Португалии, однако вскоре такая возможность должна появиться и в других регионах. О том, что Samsung начала продавать смартфоны за криптовалюту, сообщила компания CopPay на своей странице в социальной сети Facebook.Она отвечает за эквайринг платежей с помощью цифровых денежных единиц, то есть именно ей, по сути, покупатели отдают деньги, а она затем переводит их южнокорейской корпорации в каком-либо виде, который был обговорен в рамках договора о сотрудничестве.Сейчас оплачивать смартфоны Samsung можно при помощи всех наиболее популярных криптовалют, а именно – в биткоинах, эфире, лайткоинах, Ripple, Dash, NEM и Steem.В будущем, как уверяет CopPay, оплачивать южнокорейскую продукцию станет возможно и при помощи других цифровых денежных единиц, вплоть до наиболее редких. Случится это уже до конца 2018 года.Об этом обещают сообщить отдельно. Кроме того, южнокорейская корпорация собирается начать принимать оплату за свои мобильные устройства таким образом и в других странах мира. Всем тем людям, которые занимаются майнингом, либо же зарабатывают деньги при помощи криптовалют, остается лишь позавидовать, потому как теперь они могут без каких-либо сложностей оплачивать Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy A8 и любые другие смартфоны компании Samsung без использования привычных денежных средств, вроде евро, доллара и прочих.



