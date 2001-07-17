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Смартфоны Samsung теперь можно купить за криптовалюту

Смартфоны Samsung теперь можно купить за криптовалютуХоть спрос на смартфоны компании Samsung во всех ценовых категориях и падает каждый год, однако ее гаджеты по-прежнему являются одними из лучших на рынке.

Главная проблема фирменной продукции в слишком высокой цене, которая мешает флагманам, вроде Galaxy S9 и Galaxy Note 8, хорошо продаваться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Сегодня, 21 июля 2018 года, южнокорейская корпорация объявила о том, что все ее смартфоны стали бесплатными для миллионов людей. Это действительно так, но есть один нюанс. Дело в том, что теперь покупать смартфоны компании Samsung можно при помощи криптовалюты.

Ее можно купить, как акции какой-то компании, либо же добывать самостоятельно при помощи мощного компьютера, то есть некой «фермы» для майнинга.

В настоящее время платить за телефоны при помощи цифровых денежных средств можно в странах Балтии и Португалии, однако вскоре такая возможность должна появиться и в других регионах. О том, что Samsung начала продавать смартфоны за криптовалюту, сообщила компания CopPay на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отвечает за эквайринг платежей с помощью цифровых денежных единиц, то есть именно ей, по сути, покупатели отдают деньги, а она затем переводит их южнокорейской корпорации в каком-либо виде, который был обговорен в рамках договора о сотрудничестве.

Сейчас оплачивать смартфоны Samsung можно при помощи всех наиболее популярных криптовалют, а именно – в биткоинах, эфире, лайткоинах, Ripple, Dash, NEM и Steem.

В будущем, как уверяет CopPay, оплачивать южнокорейскую продукцию станет возможно и при помощи других цифровых денежных единиц, вплоть до наиболее редких. Случится это уже до конца 2018 года.

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Об этом обещают сообщить отдельно. Кроме того, южнокорейская корпорация собирается начать принимать оплату за свои мобильные устройства таким образом и в других странах мира. Всем тем людям, которые занимаются майнингом, либо же зарабатывают деньги при помощи криптовалют, остается лишь позавидовать, потому как теперь они могут без каких-либо сложностей оплачивать Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy A8 и любые другие смартфоны компании Samsung без использования привычных денежных средств, вроде евро, доллара и прочих.
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 Теги: Samsung, криптовалюта

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Сегодня, 17:44 » Автор: Татьяна Ларина
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