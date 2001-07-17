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Раздел: Технологии  
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Появились подробности о новых CPU семейства Amber Lake-Y 

Появились подробности о новых CPU семейства Amber Lake-Y Новые чипы будут существенно быстрее предшественников.

В начале лета появилась информация, что компания Intel готовит процессоры восьмого поколения семейства Amber Lake-Y.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИГРОМАНИЯ.РУ.

Они заменят нынешние энергоэффективные CPU Kaby Lake-Y. На текущий момент сообщается о трёх моделях — Core m3-8100Y, Core i5-8200Y и Core i7-8500Y с частотами в режиме Turbo Boost на уровне 3,4 ГГц, 3,9 ГГц и 4,2 ГГц соответственно плюс 4 МБ кэша L3 в каждой версии.

Таким образом, новые чипы будут существенно быстрее предшественников (рост частот — 600 МГц). Отметим, что семейство Y-устройств появилось в 2014 году в рамках бренда Core m. Первыми были Broadwell-Y, и они, похоже, готовились как промежуточное решение между откровенно слабыми Atom и более мощными Pentium.

При этом разработчики несколько раз меняли схему наименования. Как видим, литера m сохранилась только для младшей модели.
Известные спецификации выглядят так:

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Как отмечается, одним из первых ноутбуков Core i5-8200Y и Core i7-8500Y может получить Dell XPS 13. А Core m3-8100Y, как предполагается, станет основой для новой модели Apple MacBook.
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 Теги: CPU, Amber Lake-Y, подробности

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Сегодня, 19:06 » Автор: Едгар Букмирза
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