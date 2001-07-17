Раздел: Технологии
NASA запускает первый в истории зонд на Солнце
Зонд будет находиться на орбите в 3,7 млн миль от Солнца.
Национальное агентство космических исследований объявило о запуске первого в истории зонда к Солнцу для изучения атмосферы звезды. Запуск Parker Solar Probe анонсирован на август, зонд спроектирован так, что может выдержать и солнечное тепло, и излучение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.
В прошлом году NASA уже презентовало космический зонд, который должен лететь к Солнцу, Solar Park Pro Park. Он был назван в честь астрофизика Юджина Паркера, который в 1958 году доказал существование солнечного ветра, пишет CNN.
Когда Паркер был еще молодым ученым, его работу назвали фантастикой: они считали, что между планетами царит вакуум, но позже открытие астрофизика было подтверждено наблюдениями со спутников. Сейчас Паркер является знаменитым ученым, он работает в Чикагском университете и является участником проекта миссии Parker Solar Probe. Исследователю в этом проекте предоставлено право отправить любое сообщение на Солнце — это будет тарелка с надписью, которую захочет сделать ученый. Также в зонде будет храниться чип с фотографией астрофизика.
Полученные с него наблюдения помогут получить новые данные о физике звезд, изменить имеющиеся знания о таинственной короне, дать подробности о солнечном ветре и помочь улучшить прогнозирование погоды из космоса. Эти события могут повлиять на спутники, космонавтов, а на Земле отражаться на радиационном облучении и работе электросетей.
Читайте также: NASA предложило желающим увековечить свое имя на Солнце
Полет на Солнце был задуман еще 60 лет назад, но в то время не было материалов, из которых можно было бы построить зонд. Зонд достигнет скорости 450 тысяч миль в час вокруг Солнца. Миссия должна завершиться в июне 2025 года.
Национальное агентство космических исследований объявило о запуске первого в истории зонда к Солнцу для изучения атмосферы звезды. Запуск Parker Solar Probe анонсирован на август, зонд спроектирован так, что может выдержать и солнечное тепло, и излучение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.
В прошлом году NASA уже презентовало космический зонд, который должен лететь к Солнцу, Solar Park Pro Park. Он был назван в честь астрофизика Юджина Паркера, который в 1958 году доказал существование солнечного ветра, пишет CNN.
Когда Паркер был еще молодым ученым, его работу назвали фантастикой: они считали, что между планетами царит вакуум, но позже открытие астрофизика было подтверждено наблюдениями со спутников. Сейчас Паркер является знаменитым ученым, он работает в Чикагском университете и является участником проекта миссии Parker Solar Probe. Исследователю в этом проекте предоставлено право отправить любое сообщение на Солнце — это будет тарелка с надписью, которую захочет сделать ученый. Также в зонде будет храниться чип с фотографией астрофизика.
Полученные с него наблюдения помогут получить новые данные о физике звезд, изменить имеющиеся знания о таинственной короне, дать подробности о солнечном ветре и помочь улучшить прогнозирование погоды из космоса. Эти события могут повлиять на спутники, космонавтов, а на Земле отражаться на радиационном облучении и работе электросетей.
Читайте также: NASA предложило желающим увековечить свое имя на Солнце
Полет на Солнце был задуман еще 60 лет назад, но в то время не было материалов, из которых можно было бы построить зонд. Зонд достигнет скорости 450 тысяч миль в час вокруг Солнца. Миссия должна завершиться в июне 2025 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
51
0
Также советуем посмотреть
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
Оставьте свой комментарий