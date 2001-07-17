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NASA запускает первый в истории зонд на Солнце

NASA запускает первый в истории зонд на СолнцеЗонд будет находиться на орбите в 3,7 млн миль от Солнца.

Национальное агентство космических исследований объявило о запуске первого в истории зонда к Солнцу для изучения атмосферы звезды. Запуск Parker Solar Probe анонсирован на август, зонд спроектирован так, что может выдержать и солнечное тепло, и излучение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.

В прошлом году NASA уже презентовало космический зонд, который должен лететь к Солнцу, Solar Park Pro Park. Он был назван в честь астрофизика Юджина Паркера, который в 1958 году доказал существование солнечного ветра, пишет CNN.

Когда Паркер был еще молодым ученым, его работу назвали фантастикой: они считали, что между планетами царит вакуум, но позже открытие астрофизика было подтверждено наблюдениями со спутников. Сейчас Паркер является знаменитым ученым, он работает в Чикагском университете и является участником проекта миссии Parker Solar Probe. Исследователю в этом проекте предоставлено право отправить любое сообщение на Солнце — это будет тарелка с надписью, которую захочет сделать ученый. Также в зонде будет храниться чип с фотографией астрофизика.

Полученные с него наблюдения помогут получить новые данные о физике звезд, изменить имеющиеся знания о таинственной короне, дать подробности о солнечном ветре и помочь улучшить прогнозирование погоды из космоса. Эти события могут повлиять на спутники, космонавтов, а на Земле отражаться на радиационном облучении и работе электросетей.

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Полет на Солнце был задуман еще 60 лет назад, но в то время не было материалов, из которых можно было бы построить зонд. Зонд достигнет скорости 450 тысяч миль в час вокруг Солнца. Миссия должна завершиться в июне 2025 года.
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 Теги: NASA, Солнце, зонд

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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