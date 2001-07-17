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Вакуумный поезд Hyperloop удалось разогнать до 457 км/час

Вакуумный поезд Hyperloop удалось разогнать до 457 км/часНовый рекорд установила группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета.

Группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета установила новый рекорд по разгону капсулы вакуумного поезда Hyperloop. Им удалось достигнуть скорости в 457 километров в час. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что рекорд был установлен в рамках соревнования. Всем участникам предстояло создать тележку для разгона в тоннеле длиной 1,2 километра.

Побелидетем должен был стать тот, кому удастся показать максимальную скорость. В итоге лидировала тележка WARR Hyperloop.

В 2017 году эта же команда дважды смогла победить на соревнованиях. Достичь последнего рекорда она смогла благодаря замене мотора мощностью 50 кВт на восемь электромоторов, суммарная мощность которых составляет 240 кВт.

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Кроме того, была изменена форма капсулы, благодаря чему улучшились ее аэродинамические свойства.
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 Теги: Hyperloop, скорость

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Сегодня, 12:42 » Автор: Богдан Процив
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