Раздел: Технологии
Вакуумный поезд Hyperloop удалось разогнать до 457 км/час
Новый рекорд установила группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета.
Группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета установила новый рекорд по разгону капсулы вакуумного поезда Hyperloop. Им удалось достигнуть скорости в 457 километров в час. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что рекорд был установлен в рамках соревнования. Всем участникам предстояло создать тележку для разгона в тоннеле длиной 1,2 километра.
Побелидетем должен был стать тот, кому удастся показать максимальную скорость. В итоге лидировала тележка WARR Hyperloop.
В 2017 году эта же команда дважды смогла победить на соревнованиях. Достичь последнего рекорда она смогла благодаря замене мотора мощностью 50 кВт на восемь электромоторов, суммарная мощность которых составляет 240 кВт.
Читайте также: Искусственный интеллект научился предсказывать реакции химических элементов
Кроме того, была изменена форма капсулы, благодаря чему улучшились ее аэродинамические свойства.
Группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета установила новый рекорд по разгону капсулы вакуумного поезда Hyperloop. Им удалось достигнуть скорости в 457 километров в час. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что рекорд был установлен в рамках соревнования. Всем участникам предстояло создать тележку для разгона в тоннеле длиной 1,2 километра.
Побелидетем должен был стать тот, кому удастся показать максимальную скорость. В итоге лидировала тележка WARR Hyperloop.
В 2017 году эта же команда дважды смогла победить на соревнованиях. Достичь последнего рекорда она смогла благодаря замене мотора мощностью 50 кВт на восемь электромоторов, суммарная мощность которых составляет 240 кВт.
Читайте также: Искусственный интеллект научился предсказывать реакции химических элементов
Кроме того, была изменена форма капсулы, благодаря чему улучшились ее аэродинамические свойства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
751
0
Также советуем посмотреть
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
- Украинские коммунальщики насмешили новым способом ремонта дорог
- Порция позитива: лучшие анекдоты на утро понедельника
- На Донбассе ранен один украинский военный
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
Оставьте свой комментарий