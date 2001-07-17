Раздел: Технологии
Google готовит новый Pixelbook с тонкими рамками вокруг экрана
Официальная презентация ожидается осенью 2018.
Специалист по утечкам Эван Бласс сообщает, что компания уже осенью 2018 года анонсирует выход второго поколения хромбука Pixelbook.
Также мужчина утверждает, что одновременно Google представит смартфоны Pixel 3 и 3 XL, наушники Pixel Buds и смарт-часы под брендом Pixel, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ранее Бласс рассекретил флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 до официальной презентации.
Бласс утверждает, что презентация состоится в октябре. У новинки будут заметно меньшие рамки вокруг экрана.
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Предыдущая модель имела 12,3-дюймовый дисплей и процессор Intel Core i7.
Специалист по утечкам Эван Бласс сообщает, что компания уже осенью 2018 года анонсирует выход второго поколения хромбука Pixelbook.
Также мужчина утверждает, что одновременно Google представит смартфоны Pixel 3 и 3 XL, наушники Pixel Buds и смарт-часы под брендом Pixel, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ранее Бласс рассекретил флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 до официальной презентации.
Бласс утверждает, что презентация состоится в октябре. У новинки будут заметно меньшие рамки вокруг экрана.
Читайте также: Sony анонсировала передовой датчик изображения для мобильных камер
Предыдущая модель имела 12,3-дюймовый дисплей и процессор Intel Core i7.
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