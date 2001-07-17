» » Google готовит новый Pixelbook с тонкими рамками вокруг экрана
Раздел: Технологии  
0

Google готовит новый Pixelbook с тонкими рамками вокруг экрана

Google готовит новый Pixelbook с тонкими рамками вокруг экранаОфициальная презентация ожидается осенью 2018.

Специалист по утечкам Эван Бласс сообщает, что компания уже осенью 2018 года анонсирует выход второго поколения хромбука Pixelbook.

Также мужчина утверждает, что одновременно Google представит смартфоны Pixel 3 и 3 XL, наушники Pixel Buds и смарт-часы под брендом Pixel, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Ранее Бласс рассекретил флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 до официальной презентации.

Бласс утверждает, что презентация состоится в октябре. У новинки будут заметно меньшие рамки вокруг экрана.

Читайте также: Sony анонсировала передовой датчик изображения для мобильных камер

Предыдущая модель имела 12,3-дюймовый дисплей и процессор Intel Core i7.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Pixelbook, Google

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:16 » Автор: Богдан Процив
     207
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились изображения Google Pixel 3 В Сети появились изображения Google Pixel 3

Google Pixel 3 с вырезом в экране показали на новом рендере

Google анонсировала смарт-часы Google Pixel Watch Google анонсировала смарт-часы Google Pixel Watch

Google планирует выпустить флагманские смарт-часы

Google может выпустить собственные умные часы Google может выпустить собственные умные часы

Компания Google покажет собственные часы под брендом Pixel.

Google рассекретил подробности о новых Pixel Watch Google рассекретил подробности о новых Pixel Watch

Гигант хочет создать конкуренцию Apple.

В Сеть В Сеть "слили" снимки смартфона Google Pixel 2

Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх