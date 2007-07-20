Раздел: Технологии
Galaxy Note 9 будет стоить больше тысячи евро
В частности модель 512 ГБ Galaxy Note 9 будет стоить 1250 евро, то есть примерно $1465.
Компания Samsung увеличивает цены на каждую последующую модель серии Galaxy Note. Ожидается, что Note 9 будет стоить 1250 евро - почти $1500.
В качестве обоснования такой высокой цены источники приводят объем встроеннной памяти - 512 Гб, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По данным инсайдера Роланда Квандта, Samsung, вероятно, не только пересмотрит стилус S Pen, но и запустит варианты устройства со значительно большим объемом памяти. Цена такого варианта будет значительно выше, чем у старых флагманов Samsung.
В частности модель 512 ГБ Galaxy Note 9 будет стоить 1250 евро, то есть примерно $1465. Это ошеломляюще высокая цена, которая говорит о намерениях Samsung конкурировать с Apple даже в ценообразовании. При этом Note 9, по крайней мере, предложит больше внутренней памяти, чем прошлогодний iPhone X. Модель на 512 ГБ, по-видимому, будет доступна только в черном и синем цветах.
Также отмечается, что Samsung откажется от версии с накопителем емкостью 64 ГБ. Базовая модификация Galaxy Note 9 будет комплектоваться 128 ГБ встроенной памяти.
По предварительным данным, смартфон Galaxy Note 9 должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположится под основной двойной камерой.
Интересно, что ранее ресурс Android Headlines опубликовал новые рендеры смартфона. Флагман изображен на них в трех цветовых вариантах: черном, коричневом и синем. Также рендеры позволяют предположить акцию, приуроченную к запуску — в подарок производитель может предложить смарт-часы Samsung Gear S3, наушники Gear IconX и быструю беспроводную зарядку. Впрочем, нельзя утверждать с уверенностью, что это будет именно подарок.
Читайте также: Рассекречена внешность новых смарт-часов от Samsung
Официальная презентация новинки запланирована на 9 августа.
Компания Samsung увеличивает цены на каждую последующую модель серии Galaxy Note. Ожидается, что Note 9 будет стоить 1250 евро - почти $1500.
В качестве обоснования такой высокой цены источники приводят объем встроеннной памяти - 512 Гб, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По данным инсайдера Роланда Квандта, Samsung, вероятно, не только пересмотрит стилус S Pen, но и запустит варианты устройства со значительно большим объемом памяти. Цена такого варианта будет значительно выше, чем у старых флагманов Samsung.
В частности модель 512 ГБ Galaxy Note 9 будет стоить 1250 евро, то есть примерно $1465. Это ошеломляюще высокая цена, которая говорит о намерениях Samsung конкурировать с Apple даже в ценообразовании. При этом Note 9, по крайней мере, предложит больше внутренней памяти, чем прошлогодний iPhone X. Модель на 512 ГБ, по-видимому, будет доступна только в черном и синем цветах.
Также отмечается, что Samsung откажется от версии с накопителем емкостью 64 ГБ. Базовая модификация Galaxy Note 9 будет комплектоваться 128 ГБ встроенной памяти.
По предварительным данным, смартфон Galaxy Note 9 должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположится под основной двойной камерой.
Интересно, что ранее ресурс Android Headlines опубликовал новые рендеры смартфона. Флагман изображен на них в трех цветовых вариантах: черном, коричневом и синем. Также рендеры позволяют предположить акцию, приуроченную к запуску — в подарок производитель может предложить смарт-часы Samsung Gear S3, наушники Gear IconX и быструю беспроводную зарядку. Впрочем, нельзя утверждать с уверенностью, что это будет именно подарок.
Читайте также: Рассекречена внешность новых смарт-часов от Samsung
Официальная презентация новинки запланирована на 9 августа.
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