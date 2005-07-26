Раздел: Технологии
Xiaomi представила интересную новинку
Китайская компания Xiaomi, известная своими умными девайсами, представила в Мадриде конструктор Mi Robot Builder.
Mi Robot Builder – это конструктор, который состоит из 1086 запчастей, комбинируя которые можно собрать, к примеру, гусеничного робота, трансформера или тираннозавра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Но компания не ограничивает пользователей только этими вариациями. Все зависит от фантазии и желания конкретного человека.
Управлять устройством можно со своего смартфона.
В состав конструктора входит аккумулятор, а также специальный передатчик, благодаря которому осуществляется управление.
Передвигаться же девайс может либо с помощью гусениц, либо с помощью колес.
Двигается Mi Robot Builder благодаря двум высокоскоростным бесщеточным двигателям со скоростью вращения до 170 оборотов в минуту.
Также двигатель оснащен встроенным фотоэлектрическим датчиком, который автоматически переключает двигатель в режим ожидания, когда он заглох, чтобы предотвратить перегрузку.
Устройство также располагает с четырьмя портами USB Type-C.
Заряд батареи как сообщили на презентации, рассчитан на 12 часов работы.
Управлять роботом возможно через специальное приложение посредством Bluetooth. Приложение работает как базе на iOS, так и на Android.
Кстати, Xiaomi представляет на выбор три варианта управления устройством – с помощью джойстика, касанием экрана смартфона или блок-командами в специальном режиме.
Благодаря хорошо разработанной системе балансировки робот не будет падать.
Изготовлен конструктор из высококачественных и гипоаллергенных материалов.
Вес аппарата составляет порядка трех килограммов.
Цена футуристического конструктора составляет 79,99 евро.
В украинских интернет-магазинах уже можно заказать данный девайс по цене от 2710 до 3000 гривен.
Читайте также:
Также, ранее мы сообщали, что вчера, 24 июля, китайские инсайдеры выложили в сеть фото передней и задней панелей будущего смартфона с кодовым названием Quadra, которую разрабатывает компания Илона Маска Tesla.
Mi Robot Builder – это конструктор, который состоит из 1086 запчастей, комбинируя которые можно собрать, к примеру, гусеничного робота, трансформера или тираннозавра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Но компания не ограничивает пользователей только этими вариациями. Все зависит от фантазии и желания конкретного человека.
Управлять устройством можно со своего смартфона.
В состав конструктора входит аккумулятор, а также специальный передатчик, благодаря которому осуществляется управление.
Передвигаться же девайс может либо с помощью гусениц, либо с помощью колес.
Двигается Mi Robot Builder благодаря двум высокоскоростным бесщеточным двигателям со скоростью вращения до 170 оборотов в минуту.
Также двигатель оснащен встроенным фотоэлектрическим датчиком, который автоматически переключает двигатель в режим ожидания, когда он заглох, чтобы предотвратить перегрузку.
Устройство также располагает с четырьмя портами USB Type-C.
Заряд батареи как сообщили на презентации, рассчитан на 12 часов работы.
Управлять роботом возможно через специальное приложение посредством Bluetooth. Приложение работает как базе на iOS, так и на Android.
Кстати, Xiaomi представляет на выбор три варианта управления устройством – с помощью джойстика, касанием экрана смартфона или блок-командами в специальном режиме.
Благодаря хорошо разработанной системе балансировки робот не будет падать.
Изготовлен конструктор из высококачественных и гипоаллергенных материалов.
Вес аппарата составляет порядка трех килограммов.
Цена футуристического конструктора составляет 79,99 евро.
В украинских интернет-магазинах уже можно заказать данный девайс по цене от 2710 до 3000 гривен.
Читайте также:
Также, ранее мы сообщали, что вчера, 24 июля, китайские инсайдеры выложили в сеть фото передней и задней панелей будущего смартфона с кодовым названием Quadra, которую разрабатывает компания Илона Маска Tesla.
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