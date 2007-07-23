» » Huawei хотят обогнать Samsung
Раздел: Технологии  
0

Huawei хотят обогнать Samsung

Huawei хотят обогнать SamsungHuawei намерены выпустить гибкий смартфон раньше Samsung

Китайская компания Huawei, третий по величине производитель смартфонов в мире, планирует первой в мире выпустить гибкий складывающийся смартфон, опередив Samsung, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Первый гибкий складываемый телефон Huawei может быть выпущен уже в начале 2019 года. Гибкость смартфону обеспечит специальный гнущийся OLED-дисплей, разработанный китайской технологической группой BOE.

Несмотря на то, что технология экрана BOE будет уступать Samsung, это, по-видимому, не останавливает Huawei – они намерены стать новаторами в технологии гибких смартфонов, обогнав Samsung.

Суд по отчету Wall Street Journal о планах Samsung по созданию своего складывающегося сматфона, который, как ожидается, будет выпущен в 2019 году, гибкий телефон Huawei может быть выпущен лишь ограниченным тиражом до 30 тыс. единиц.

Ограниченное количество запланированных моделей указывает на то, что Huawei не стремится потеснить свои флагманские Android-смартфоны. Скорее всего в компании надеются, что на волне популярности Huawei заберут на себя первых пользователей, нацеленных приобрести складываемый телефон.

Читайте также: Huawei представит гнущийся смартфон

В отчете также говорится, что складной телефон Samsung будет недолговечным: ресурс гибкого экрана ограничен 20 тыс. сгибаний. Кроме того, цена такого смартфона оценивается в 1500-2000 долларов, что делает его недоступным для большинства покупателей, а лишь нишевым устройством.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, Samsung

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:40 » Автор: Татьяна Ларина
     347
     0

Похожие новости по теме

Huawei хочет первой выпустить гибкий смартфон Huawei хочет первой выпустить гибкий смартфон

Аналитики ожидают, что аппарат выйдет "в самом начале 2019 года".

Huawei создаст первый в мире гибкий смартфон Huawei создаст первый в мире гибкий смартфон

Ради этой цели производитель объединился с компанией BOE Technology, которая специализируется производстве экранов.

Samsung планирует выпустить гибкий смартфон Samsung планирует выпустить гибкий смартфон

Samsung запатентовала смартфон с тремя экранами.

Huawei представит гнущийся смартфон Huawei представит гнущийся смартфон

Huawei покажет гнущийся гаджет в ноябре текущего года

Смартфон Huawei Mate X могут оснастить 512 ГБ постоянной памяти Смартфон Huawei Mate X могут оснастить 512 ГБ постоянной памяти

Таким образом Huawei Mate X может стать первым в мире смартфоном с 512 ГБ постоянной памяти.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх