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Раздел: Технологии  
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В Китае взорвался Samsung, покалечив ребенка

В Китае взорвался Samsung, покалечив ребенкаРодители девочки подали в суд на Samsung

В окружном суде провинции Сицин (Китай) прошло публичное слушание дела о взрыве смартфона Samsung Galaxy Note 4, из-за чего пострадала пятилетняя девочка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Инцидент произошел в марте 2017 года. Смартфон взорвался рано утром, когда вся семья еще спала. Из-за громкого крика своей пятилетней дочери проснулся отец семейства — Фэн Линглинг (Feng Lingling). Ребенку сожгло лицо и руки, позже врачи констатировали ожоги второй степени.

Родители девочки подали в суд на Samsung и просят компенсацию в размере 249 тысяч долларов. Сообщается, что на данный момент китайский офис производителя выплатил около 1450 долларов для покрытия медицинских счетов.

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Samsung попросила больше времени «на получение доказательств». Новое слушание по делу пройдет 21 августа.
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 Теги: Samsung, ребенок

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Сегодня, 15:18 » Автор: Татьяна Ларина
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