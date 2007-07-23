Раздел: Технологии
В Китае взорвался Samsung, покалечив ребенка
Родители девочки подали в суд на Samsung
В окружном суде провинции Сицин (Китай) прошло публичное слушание дела о взрыве смартфона Samsung Galaxy Note 4, из-за чего пострадала пятилетняя девочка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Инцидент произошел в марте 2017 года. Смартфон взорвался рано утром, когда вся семья еще спала. Из-за громкого крика своей пятилетней дочери проснулся отец семейства — Фэн Линглинг (Feng Lingling). Ребенку сожгло лицо и руки, позже врачи констатировали ожоги второй степени.
Родители девочки подали в суд на Samsung и просят компенсацию в размере 249 тысяч долларов. Сообщается, что на данный момент китайский офис производителя выплатил около 1450 долларов для покрытия медицинских счетов.
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Samsung попросила больше времени «на получение доказательств». Новое слушание по делу пройдет 21 августа.
В окружном суде провинции Сицин (Китай) прошло публичное слушание дела о взрыве смартфона Samsung Galaxy Note 4, из-за чего пострадала пятилетняя девочка. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Инцидент произошел в марте 2017 года. Смартфон взорвался рано утром, когда вся семья еще спала. Из-за громкого крика своей пятилетней дочери проснулся отец семейства — Фэн Линглинг (Feng Lingling). Ребенку сожгло лицо и руки, позже врачи констатировали ожоги второй степени.
Родители девочки подали в суд на Samsung и просят компенсацию в размере 249 тысяч долларов. Сообщается, что на данный момент китайский офис производителя выплатил около 1450 долларов для покрытия медицинских счетов.
Читайте также: В Китае в руках владельца взорвался iPhone 7
Samsung попросила больше времени «на получение доказательств». Новое слушание по делу пройдет 21 августа.
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