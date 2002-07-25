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Китайцы успешно запустили беспилотный вертолет

Китайцы успешно запустили беспилотный вертолетНовый аппарат обещают активно применять в правоохранительных операциях на море, сельскохозяйственном производстве, экстренном спасении и помощи в других сферах

Беспилотный вертолет китайской разработки Сянъин-200 успешно завершил тестовые полеты, заявили в Шэньянском институте автоматизации Академии наук Китая, инженеры которого разрабатывали этот беспилотник, сообщает агентство Синьхуа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщил младший научный сотрудник института Гу Фэн, новый беспилотный вертолет имеет длину в 8,7 м. и высоту в 2,5 м. Его грузоподъемность составляет 200 кг. Новинка стала первым в стране крупным беспилотным вертолетом, прошедшим сертификацию технологий самостоятельного палубного взлета и посадки.

"Новинка будет широко применяться в правоохранительных операциях на море, сельскохозяйственном производстве, экстренном спасении и помощи в других сферах", - отметил Гу Фэн.

На Сянъин-200 китайские разработчики установили инновационные части в системах контроля, движущей силы и трансмиссии.

Шэньянский институт автоматизации занимается разработкой беспилотных вертолетов с 2003 года. Разработанные им беспилотники были применены в научных экспедициях в Антарктику, поисково-спасательных операциях после землетрясения в уезде Лушань, прокладке линий электропередачи через реку Янцзы и других серьезных заданиях.

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Напомним, что на юго-востоке Китая в городе Гуйян создали огромный 100-метровый водопад, который вытекает со стены небоскреба.
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 Теги: Китай, вертолёт

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Сегодня, 13:36 » Автор: Татьяна Ларина
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