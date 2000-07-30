В Китае появилась первая в мире гостиница без персонала

Роботы также заказывают постояльцам еду.



В Китае появилась первая в мире гостиница без персонала. На ресепшне клиентов заведения вместо хостес встречает робот, пишет



Отель открылся в городе Чэнду. Робот, работающий в заведении, использует систему распознавания лиц для встречи клиентов. Он также помогает посетителям зарегистрироваться и провожает их до номера.



Роботы также заказывают постояльцам еду и относят в стирку вещи – для этого они подключены к специальному мобильному приложению. Однако на случай возникновения нестандартных ситуаций в отеле все же предусмотрена система связи с людьми.



Стоит отметить, что все номера в отеле были моментально раскуплены и до конца текущего года мест уже нет. Однако к 2019 году планируется открыть еще 50 таких отелей.



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Первый отель, где работали роботы, открылся в Японии в 2016 году. Тем не менее, в нем продолжали работать 10 человек.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Китае появилась первая в мире гостиница без персонала. На ресепшне клиентов заведения вместо хостес встречает робот, пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua Отель открылся в городе Чэнду. Робот, работающий в заведении, использует систему распознавания лиц для встречи клиентов. Он также помогает посетителям зарегистрироваться и провожает их до номера.Роботы также заказывают постояльцам еду и относят в стирку вещи – для этого они подключены к специальному мобильному приложению. Однако на случай возникновения нестандартных ситуаций в отеле все же предусмотрена система связи с людьми.Стоит отметить, что все номера в отеле были моментально раскуплены и до конца текущего года мест уже нет. Однако к 2019 году планируется открыть еще 50 таких отелей.Первый отель, где работали роботы, открылся в Японии в 2016 году. Тем не менее, в нем продолжали работать 10 человек.



