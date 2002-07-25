Раздел: Технологии
Первые живые снимки «будущих» iPhone 9 и iPhone X Plus
На снимках представлены заводские макеты будущих устройств.
В Сети появились первые "живые" снимки будущих iPhone 9 и iPhone X Plus. Фотографии опубликовал на своей странице в Сети авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин, a.k.a. @ VenyaGeskin1.
Судя по внешнему виду, на снимке показаны не настоящие гаджеты, а их заводские макеты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При создании макетов основывались на производственных схемах.
Гаджеты имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний является бюджетной моделью с ЖК-экраном и одинарной камерой.
Ожидается, что дешевая модель также получит ультратонкую рамку в 0,5 мм, изготовленную из алюминия.
Читайте также: Флагман Meizu 16 протестировали перед анонсом
Предположительная стоимость устройств составит от 650 до 800 (за бюджетную модель) и от 900 до 1000 долларов за старшую.
В Сети появились первые "живые" снимки будущих iPhone 9 и iPhone X Plus. Фотографии опубликовал на своей странице в Сети авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин, a.k.a. @ VenyaGeskin1.
Судя по внешнему виду, на снимке показаны не настоящие гаджеты, а их заводские макеты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При создании макетов основывались на производственных схемах.
Гаджеты имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний является бюджетной моделью с ЖК-экраном и одинарной камерой.
Ожидается, что дешевая модель также получит ультратонкую рамку в 0,5 мм, изготовленную из алюминия.
Читайте также: Флагман Meizu 16 протестировали перед анонсом
Предположительная стоимость устройств составит от 650 до 800 (за бюджетную модель) и от 900 до 1000 долларов за старшую.
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