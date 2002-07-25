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Раздел: Технологии  
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Первые живые снимки «будущих» iPhone 9 и iPhone X Plus

Первые живые снимки «будущих» iPhone 9 и iPhone X PlusНа снимках представлены заводские макеты будущих устройств.

В Сети появились первые "живые" снимки будущих iPhone 9 и iPhone X Plus. Фотографии опубликовал на своей странице в Сети авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин, a.k.a. @ VenyaGeskin1.

Судя по внешнему виду, на снимке показаны не настоящие гаджеты, а их заводские макеты, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

При создании макетов основывались на производственных схемах.

Гаджеты имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний является бюджетной моделью с ЖК-экраном и одинарной камерой.

Ожидается, что дешевая модель также получит ультратонкую рамку в 0,5 мм, изготовленную из алюминия.

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Предположительная стоимость устройств составит от 650 до 800 (за бюджетную модель) и от 900 до 1000 долларов за старшую.

Первые живые снимки «будущих» iPhone 9 и iPhone X Plus
Первые живые снимки «будущих» iPhone 9 и iPhone X Plus
Первые живые снимки «будущих» iPhone 9 и iPhone X Plus
Первые живые снимки «будущих» iPhone 9 и iPhone X Plus
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 Теги: iPhone 9

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Сегодня, 11:06 » Автор: Богдан Процив
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