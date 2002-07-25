Раздел: Технологии
WhatsApp запустил групповые звонки
Новая функция запускается постепенно.
WhatsApp обновил свою службу обмена сообщениями и добавил в нее поддержку групповых видеозвонков.
Новая функция позволяет одновременно общаться с тремя другими людьми одновременно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Чтобы использовать новую функцию, нужно сначала начать голосовой или видео-звонок с человеком из списка контактов, а затем нажать кнопку "добавить участника" (Add participant) в верхнем правом углу экрана.
Разработчики уверяют, что групповые звонки в WhatsApp защищены с помощью end-to-end шифрования и должны стабильно работать в любых сетевых условиях. Интересно, что внедрение новой функции заняло довольно долгое время, так как поддержка обычных видеозвонков была представлена почти два года назад.
О том, что в WhatsApp и Instagram появятся групповые звонки, стало известно на конференции Facebook для разработчиков F8 в мае. На платформе Instagram такой функционал появился в июне 2018 года, с аналогичным лимитом на четыре человека.
Читайте также: LG представила новый смартфон за $1800
Новая функция запускается постепенно. В ближайшие дни она станет доступна всем пользователям приложений мессенджера для iPhone и Android.
WhatsApp обновил свою службу обмена сообщениями и добавил в нее поддержку групповых видеозвонков.
Новая функция позволяет одновременно общаться с тремя другими людьми одновременно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Чтобы использовать новую функцию, нужно сначала начать голосовой или видео-звонок с человеком из списка контактов, а затем нажать кнопку "добавить участника" (Add participant) в верхнем правом углу экрана.
Разработчики уверяют, что групповые звонки в WhatsApp защищены с помощью end-to-end шифрования и должны стабильно работать в любых сетевых условиях. Интересно, что внедрение новой функции заняло довольно долгое время, так как поддержка обычных видеозвонков была представлена почти два года назад.
О том, что в WhatsApp и Instagram появятся групповые звонки, стало известно на конференции Facebook для разработчиков F8 в мае. На платформе Instagram такой функционал появился в июне 2018 года, с аналогичным лимитом на четыре человека.
Читайте также: LG представила новый смартфон за $1800
Новая функция запускается постепенно. В ближайшие дни она станет доступна всем пользователям приложений мессенджера для iPhone и Android.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
369
0
Также советуем посмотреть
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
Оставьте свой комментарий