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Раздел: Технологии  
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WhatsApp запустил групповые звонки

WhatsApp запустил групповые звонкиНовая функция запускается постепенно.

WhatsApp обновил свою службу обмена сообщениями и добавил в нее поддержку групповых видеозвонков.

Новая функция позволяет одновременно общаться с тремя другими людьми одновременно, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Чтобы использовать новую функцию, нужно сначала начать голосовой или видео-звонок с человеком из списка контактов, а затем нажать кнопку "добавить участника" (Add participant) в верхнем правом углу экрана.

Разработчики уверяют, что групповые звонки в WhatsApp защищены с помощью end-to-end шифрования и должны стабильно работать в любых сетевых условиях. Интересно, что внедрение новой функции заняло довольно долгое время, так как поддержка обычных видеозвонков была представлена ​​почти два года назад.

О том, что в WhatsApp и Instagram появятся групповые звонки, стало известно на конференции Facebook для разработчиков F8 в мае. На платформе Instagram такой функционал появился в июне 2018 года, с аналогичным лимитом на четыре человека.

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Новая функция запускается постепенно. В ближайшие дни она станет доступна всем пользователям приложений мессенджера для iPhone и Android.
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 Теги: WhatsApp, звонки

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Сегодня, 13:52 » Автор: Богдан Процив
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