Раздел: Технологии
Apple стала самой богатой в мире компанией
Уровень капитализации компании впервые достиг таких высот.
Корпорация Apple стала первой американской компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн, свидетельствуют данные торгов на американской бирже NASDAQ. 2 августа акции компании подскочили до $207,05.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.
Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в $870 млрд, и Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией $850 млрд.
Напомним, что компания Apple отчиталась о рекордной выручке в III квартале финансового года. Доходы компании из Купертино за отчетный период составили $53,25 млрд, на 17% превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Прогноз на следующий квартал также превзошел ожидания экспертов.
Читайте также: Apple больше не будет самой дорогой в мире компанией в мире
В IV квартале компания ожидает доход на уровне от $60 млрд до $62 млрд.
Корпорация Apple стала первой американской компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн, свидетельствуют данные торгов на американской бирже NASDAQ. 2 августа акции компании подскочили до $207,05.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.
Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в $870 млрд, и Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией $850 млрд.
Напомним, что компания Apple отчиталась о рекордной выручке в III квартале финансового года. Доходы компании из Купертино за отчетный период составили $53,25 млрд, на 17% превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Прогноз на следующий квартал также превзошел ожидания экспертов.
Читайте также: Apple больше не будет самой дорогой в мире компанией в мире
В IV квартале компания ожидает доход на уровне от $60 млрд до $62 млрд.
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