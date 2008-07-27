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Раздел: Технологии  
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Apple стала самой богатой в мире компанией

Apple стала самой богатой в мире компаниейУровень капитализации компании впервые достиг таких высот.

Корпорация Apple стала первой американской компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн, свидетельствуют данные торгов на американской бирже NASDAQ. 2 августа акции компании подскочили до $207,05.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.

Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в $870 млрд, и Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией $850 млрд.

Напомним, что компания Apple отчиталась о рекордной выручке в III квартале финансового года. Доходы компании из Купертино за отчетный период составили $53,25 млрд, на 17% превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Прогноз на следующий квартал также превзошел ожидания экспертов.

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В IV квартале компания ожидает доход на уровне от $60 млрд до $62 млрд.
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 Теги: Apple, капитализация, доход

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Сегодня, 20:27 » Автор: Едгар Букмирза
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