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Раздел: Технологии  
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Instagram меняет дизайн приложения

Instagram меняет дизайн приложенияКоманда готовит несколько функций.

Месяц назад разработчики Instagram представили новую функцию. Сейчас пользователи могут получать вопросы от своих подписчиков и отвечать на них в форме историй. А через несколько недель подошла и к более значимым нововведениям. Команда готовит несколько функций для более удобного использования приложения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Police.

Разработчики тестируют новое положение для иконки личных сообщений, она переедет в правый нижний угол и поменяется местами с вкладкой профиля. Последняя, в свою очередь, окажется в правом верхнем углу.

Если вы используете несколько аккаунтов, иконка профиля будет состоять из двух человечков, а не одного. А из окна личных сообщений исчезнет кнопка камеры, ее место займет стандартная панель навигации.

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К тому же авторы программы добавили полосу с эмодзи для быстрых ответов в комментариях, которая напоминает "реакции" в ответ на истории друзей.

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 Теги: Instagram, приложения

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Вчера, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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