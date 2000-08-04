Раздел: Технологии
Рассекречены характеристики смартфона Google Pixel 3 XL
В сети появились живые фото Google Pixel 3 XL, а также результаты тестирования смартфона в Geekbench.
Судя по данным бенчмарка, Pixel 3 XL получит чипсет Snapdragon 845 и 4 ГБ оперативной памяти: это подтверждают и предыдущие утечки касательно спецификаций новинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Такой объем не выглядит флагманским на фоне того же Galaxy Note 9 с 6 ГБ RAM, но учитывая, что "пиксели" работают на чистом Android, этого должно хватить для комфортного использования смартфона.
Аппарат набрал 2 426 баллов в одноядерном испытании, и 8 355 – в багатоядерном. Результат не рекордный для устройства с такими характеристиками, но стоит учесть, что тестирование, скорее всего, проводилось на прототипе Pixel 3 XL, и финальные результаты серийных образцов, наверное, будут отличаться.
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Примечательно и упоминание версии ОС: похоже, что Google начнет поставлять свой новый флагман с уже установленной версией Android P, релиз которой ожидается уже совсем скоро. Информации о "младшей" версии устройства до сих пор совсем немного, но не исключено, что результаты тестирования Pixel 3 появятся в Geekbench уже в ближайшее время.
Судя по данным бенчмарка, Pixel 3 XL получит чипсет Snapdragon 845 и 4 ГБ оперативной памяти: это подтверждают и предыдущие утечки касательно спецификаций новинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Такой объем не выглядит флагманским на фоне того же Galaxy Note 9 с 6 ГБ RAM, но учитывая, что "пиксели" работают на чистом Android, этого должно хватить для комфортного использования смартфона.
Аппарат набрал 2 426 баллов в одноядерном испытании, и 8 355 – в багатоядерном. Результат не рекордный для устройства с такими характеристиками, но стоит учесть, что тестирование, скорее всего, проводилось на прототипе Pixel 3 XL, и финальные результаты серийных образцов, наверное, будут отличаться.
Читайте также: Рассекречены характеристики флагманского LG V30s
Примечательно и упоминание версии ОС: похоже, что Google начнет поставлять свой новый флагман с уже установленной версией Android P, релиз которой ожидается уже совсем скоро. Информации о "младшей" версии устройства до сих пор совсем немного, но не исключено, что результаты тестирования Pixel 3 появятся в Geekbench уже в ближайшее время.
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