Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса

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Компанией Samsung была подтверждена дата следующего большого анонса, который состоится вечером 4 сентября 2013, как раз перед стартом выставки IFA 2013 в Берлине. На официальном твиттере Samsung уже опубликовано приглашение на мероприятие Samsung Unpacked Episode 2 2013. Компания не сообщает, что именно будет