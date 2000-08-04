» » iPhone теперь можно будет заряжать мгновенно
Раздел: Технологии  
0

iPhone теперь можно будет заряжать мгновенно

iPhone теперь можно будет заряжать мгновенноРазработанное устройство обладает специальными датчиками.

Группа учёных из Университета Аделаиды разработали революционную технологию мгновенной зарядки смартфонов, которой вскоре смогут воспользоваться пользователи продукции Apple. За основу специалисты взяли принципы скоростного перемещения заряда и квантовую запутанность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net

Один из разработчиков Джеймс Квах рассказал, что на начальном этапе планировалось создать квантовую супер-батарею для поддержки технологии использования возобновляемых источников энергии. Однако позже специалисты пришли к выводу, что сначала необходимо решить главную проблему обладателей смартфонов — долгий процесс зарядки.

В отличие от обычных батарей, которым требуется одинаковое время для зарядки, несмотря на их количество, то в теории, квантовые батареи будут заряжаться настолько быстро, насколько много их будет.

«Если одна квантовая батарея заряжается за час, то две-за 30 минут, три-за 20 минут и так далее. Если бы у вас было 10 тысяч батарей, они бы заряжались менее чем за секунду», — пояснил доктор Квах.

По его словам, это возможно благодаря особенности квантовой механики, известной как запутанность. Если запутать два объекта, они теряют свои индивидуальные свойства.

«Именно из-за запутанности становится возможным ускорить процесс зарядки аккумулятора», — отметил специалист.

Оно должно заменить «родную» батарею iPhone.

Читайте также: iPhone 8 можно будет заряжать на расстоянии

На данный момент доктор Квах и его коллеги изучают уровень безопасности использования такого вида зарядки и испытывают прототипы с пониженным уровнем энергопотребления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: iPhone, зарядка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:36 » Автор: Татьяна Ларина
     611
     0

Похожие новости по теме

Владельцы iPhone смогут «заряжаться» мгновенно Владельцы iPhone смогут «заряжаться» мгновенно

Разработанное устройство обладает специальными датчиками.

Как увеличить скорость зарядки iPhone Как увеличить скорость зарядки iPhone

Если вы подключите iPhone к обычному зарядному устройству и подождете пять минут, уровень заряда телефона, вероятно, увеличится на 3% или около того.

iPhone 8 можно будет заряжать на расстоянии iPhone 8 можно будет заряжать на расстоянии

Apple работает над внедрением беспроводной зарядки в новый iPhone.

iPhone 7 будет заряжаться быстрее Apple-гаджетов прошлых поколений iPhone 7 будет заряжаться быстрее Apple-гаджетов прошлых поколений

Источник заявил, что новый гаджет Apple поддерживает более быструю технологию зарядки.

Qualcomm сократит время зарядки смартфонов Qualcomm сократит время зарядки смартфонов

Новая версия стандарта Quick Charge на 38% эффективнее предыдущей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх