Раздел: Технологии
В Украине введут налог на криптовалюты
Регулятором крипторинка должна будет выступить Национальная комиссия по ценным бумагам.
В Верховной Раде готовится проект закона о легализации криптовалют, который предусматривает их налогообложение. Документ может быть подан на рассмотрение в парламент уже в сентябре 2018 года.
Об этом рассказал народный депутат Алексей Мушак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам парламентария, такой налог будет применяться при выводе средств, а также при покупке товаров и услуг. Этот налог должен составить 5% от разницы между ценами продажи и покупки токена. Физические лица дополнительно будут облагаться военным сбором в размере 1,5%.
При этом операции между криптовалютми не будут облагаться налогом.
Введение такого налогообложения запланировано как временное мероприятие до 2025 года. Совместно с Мушаком над законопроектом сейчас работает группа из 20 представителей различных коммерческих компаний.
Читайте также: В Уганде введут налог на социальные сети
Сейчас известно, что регулятором крипторинка должна будет выступить Национальная комиссия по ценным бумагам. Объемы рынка пока до конца не известны.
Нардеп убеждает, что криптосообщество Украины положительно отреагировало на инициативу, которая легализует работу с криптовалютами.
В Верховной Раде готовится проект закона о легализации криптовалют, который предусматривает их налогообложение. Документ может быть подан на рассмотрение в парламент уже в сентябре 2018 года.
Об этом рассказал народный депутат Алексей Мушак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам парламентария, такой налог будет применяться при выводе средств, а также при покупке товаров и услуг. Этот налог должен составить 5% от разницы между ценами продажи и покупки токена. Физические лица дополнительно будут облагаться военным сбором в размере 1,5%.
При этом операции между криптовалютми не будут облагаться налогом.
Введение такого налогообложения запланировано как временное мероприятие до 2025 года. Совместно с Мушаком над законопроектом сейчас работает группа из 20 представителей различных коммерческих компаний.
Читайте также: В Уганде введут налог на социальные сети
Сейчас известно, что регулятором крипторинка должна будет выступить Национальная комиссия по ценным бумагам. Объемы рынка пока до конца не известны.
Нардеп убеждает, что криптосообщество Украины положительно отреагировало на инициативу, которая легализует работу с криптовалютами.
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