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Раздел: Технологии  
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В WhatsApp найдена серьезная уязвимость

В WhatsApp найдена серьезная уязвимостьУязвимость позволяет перехватывать и изменять сообщения чатов.

Исследователи из кибербезопасности Check Point рассказали об обнаруженной недавно уязвимости в WhatsApp. Она позволяет изменять и перехватывать сообщения как в групповых, так и в приватных чатах. Об этом сообщается на сайте комании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Брешь была найдена в инструментах для синхронизации данных в мобильной и веб-версии сервиса. Благодаря этому хакеры могут использовать сразу несколько способов манипуляции с перепиской пользователей.

Так, они могут менять имя настоящего отправителя на любое другое, используя функцию "Цитата". Это возможно даже в том случае, если этот человек не состоит в группе.

Также злоумышленники могут редактировать в ответном сообщении текст собеседника.

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Разработчики WhatsApp уже признали наличие проблемы и работают над ее устранением.
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 Теги: WhatsApp, уязвимость

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Сегодня, 10:58 » Автор: Богдан Процив
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