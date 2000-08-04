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Раздел: Технологии  
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Samsung анонсировала новую колонку Galaxy Home

Samsung анонсировала новую колонку Galaxy HomeСледующие подробности этого чуда техники мы услышим в ноябре.

Компания Samsung провела презентацию, на которой представила новый смартфон Galaxy Note 9 и анонсировала выход новой "умной" колонки. По словам представителей компании, колонка призвана "сочетать впечатляющий звук и элегантный дизайн".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Колонка оснащена шестью динамиками и сабвуфером, которые позволяют обеспечить равномерное распространение звука. Кроме того, в нее встроено восемь мощных микрофонов, которые улавливают голос пользователя. Для того, чтобы активировать голосовой помощник Samsung, необходимо просто сказать "Эй, Bixby". Помощник может включить музыку или выполнить некоторые другие операции.

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Вместе с тем, Samsung раскрыла не все подробности нового устройства, пообещав сделать это на конференции для разработчиков в ноябре.
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 Теги: Samsung, Galaxy Home, колонка

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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