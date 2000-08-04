Раздел: Технологии
Samsung анонсировала новую колонку Galaxy Home
Следующие подробности этого чуда техники мы услышим в ноябре.
Компания Samsung провела презентацию, на которой представила новый смартфон Galaxy Note 9 и анонсировала выход новой "умной" колонки. По словам представителей компании, колонка призвана "сочетать впечатляющий звук и элегантный дизайн".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Колонка оснащена шестью динамиками и сабвуфером, которые позволяют обеспечить равномерное распространение звука. Кроме того, в нее встроено восемь мощных микрофонов, которые улавливают голос пользователя. Для того, чтобы активировать голосовой помощник Samsung, необходимо просто сказать "Эй, Bixby". Помощник может включить музыку или выполнить некоторые другие операции.
Читайте также: Samsung готовит смарт-колонку
Вместе с тем, Samsung раскрыла не все подробности нового устройства, пообещав сделать это на конференции для разработчиков в ноябре.
Компания Samsung провела презентацию, на которой представила новый смартфон Galaxy Note 9 и анонсировала выход новой "умной" колонки. По словам представителей компании, колонка призвана "сочетать впечатляющий звук и элегантный дизайн".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Колонка оснащена шестью динамиками и сабвуфером, которые позволяют обеспечить равномерное распространение звука. Кроме того, в нее встроено восемь мощных микрофонов, которые улавливают голос пользователя. Для того, чтобы активировать голосовой помощник Samsung, необходимо просто сказать "Эй, Bixby". Помощник может включить музыку или выполнить некоторые другие операции.
Читайте также: Samsung готовит смарт-колонку
Вместе с тем, Samsung раскрыла не все подробности нового устройства, пообещав сделать это на конференции для разработчиков в ноябре.
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