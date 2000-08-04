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Раздел: Технологии  
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Google Chrome получил давно ожидаемую функцию

Google Chrome получил давно ожидаемую функциюНовая функция доступна в Chrome 68.

В браузере Google Chrome для Windows появилась давно обещанная возможность — полноценная поддержка центра уведомлений Windows 10. До релиза её тестировали несколько месяцев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на .

Новая функция доступна в Chrome 68, хотя пока работает не у всех. При обновлении до этой версии браузера возможность будет активирована по умолчанию. Как отмечается, сейчас идёт развёртывание обновления.

Для пользователей это означает, что все уведомления будут выводиться в стандартном окне Windows 10 Action Center. А ещё они будут подчиняться функции Focus Assist. Проще говоря, теперь во время игры при запуске режима «Не беспокоить» уведомление не появится.

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Если вы не хотите ждать окончания развёртывания (на текущий момент обновлено порядка 50% браузеров), можно включить уведомления вручную.

Для этого в адресной строке браузера нужно ввести chrome://flags. Затем выбрать в поиске «native notifications» (без кавычек) и вместо Default выбрать Enable для этой функции, после чего перезапустить программу.
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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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