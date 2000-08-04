Раздел: Технологии
Google Chrome получил давно ожидаемую функцию
Новая функция доступна в Chrome 68.
В браузере Google Chrome для Windows появилась давно обещанная возможность — полноценная поддержка центра уведомлений Windows 10. До релиза её тестировали несколько месяцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на .
Новая функция доступна в Chrome 68, хотя пока работает не у всех. При обновлении до этой версии браузера возможность будет активирована по умолчанию. Как отмечается, сейчас идёт развёртывание обновления.
Для пользователей это означает, что все уведомления будут выводиться в стандартном окне Windows 10 Action Center. А ещё они будут подчиняться функции Focus Assist. Проще говоря, теперь во время игры при запуске режима «Не беспокоить» уведомление не появится.
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Если вы не хотите ждать окончания развёртывания (на текущий момент обновлено порядка 50% браузеров), можно включить уведомления вручную.
Для этого в адресной строке браузера нужно ввести chrome://flags. Затем выбрать в поиске «native notifications» (без кавычек) и вместо Default выбрать Enable для этой функции, после чего перезапустить программу.
В браузере Google Chrome для Windows появилась давно обещанная возможность — полноценная поддержка центра уведомлений Windows 10. До релиза её тестировали несколько месяцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на .
Новая функция доступна в Chrome 68, хотя пока работает не у всех. При обновлении до этой версии браузера возможность будет активирована по умолчанию. Как отмечается, сейчас идёт развёртывание обновления.
Для пользователей это означает, что все уведомления будут выводиться в стандартном окне Windows 10 Action Center. А ещё они будут подчиняться функции Focus Assist. Проще говоря, теперь во время игры при запуске режима «Не беспокоить» уведомление не появится.
Читайте также: Google Chrome получил новый интерфейс
Если вы не хотите ждать окончания развёртывания (на текущий момент обновлено порядка 50% браузеров), можно включить уведомления вручную.
Для этого в адресной строке браузера нужно ввести chrome://flags. Затем выбрать в поиске «native notifications» (без кавычек) и вместо Default выбрать Enable для этой функции, после чего перезапустить программу.
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