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Раздел: Технологии  
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Стало известно, когда выйдет смартфон Meizu 16X

Стало известно, когда выйдет смартфон Meizu 16XВыпуск Meizu 16X состоится уже в сентябре этого года.

Компания Meizu вчера анонсировала смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus, предложив желающим флагманское устройство на базе Snapdragon 845 по цене от 395 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Одновременно с ними должны были анонсировать еще более доступный смартфон Meizu X8, который будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 710.

Однако генеральный директор компании Meizu Джек Вонг (Jack Wong) официально сообщил, что устройство будет называться не Meizu X8, а Meizu 16X.

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Он подтвердил, что выпуск Meizu 16X состоится уже в сентябре этого года.
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 Теги: смартфон, Meizu 16X

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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