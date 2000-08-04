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Раздел: Технологии  
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Смартфоны на Android получат долгожданную функцию

Смартфоны на Android получат долгожданную функциюВскоре все бюджетные телефоны под управлением ОС от Google получат самую желанную функцию.

Компания Apple, к большому сожалению, не занимается выпуском бюджетных смартфонов с ценником до $400, по крайне мере купить новые мобильные устройства на старте продаж за такую денежную сумму не представляется возможным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Другое дело гаджеты на базе Android, за которые производители могут просить столько денег, сколько они пожелают сами, конечно, исходя из себестоимости и прочих факторов.

Как удалось выяснить сегодня, вскоре все бюджетные телефоны под управлением ОС от Google получат самую желанную функцию.

В частности, как удалось выяснить изданию DigiTimes со ссылкой на свои источники в цепочке поставок, в настоящее время известные производители телефонов в Китае активно работают над тем, чтобы в их мобильные устройства начального и среднего уровней был интегрирован встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Сообщается, что вскоре встретить его можно будет в недорогих телефонах Vivo, Meizu, Xiaomi и Huawei, а также многих других брендов. Главная сложность состоит в том, чтобы выпустить такой дактилоскопический модуль, который имеет совсем небольшую себестоимость, чтобы его установка в бюджетные телефоны почти совсем не отразилась на их стоимости.

Ожидается, что Xiaomi, Meizu, Vivo, Oppo и прочие производители представят свои недорогие смартфоны со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев уже в первой половине 2019 года, однако, скорее всего, изначально данная особенность будет встречаться в мобильных устройствах с ценником выше начальной ценовой категории. Очевидно, что сканер отпечатков пальцев в экране – это именно та функция, о которой давно мечтают многие владельцы мобильных устройств.

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В настоящее время встретить ее можно лишь в нескольких моделях смартфонов, а купить их в Европе и уж тем более в США крайне затруднительно, потому как вся такая продукция предназначена для продажи преимущественно на территории Китая.
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 Теги: смартфон, Android

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Сегодня, 22:25 » Автор: Татьяна Ларина
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