Раздел: Технологии
Lenovo анонсировала новую линейку смартфонов Moto P
Список включает смартфоны Moto P30, Moto P30 Play и Moto P30 Note, замеченные недавно на китайском сайте Motorola.
Представленный в начале месяца смартфон Motorola Z3 будет дополнительно представлен в Китае 15 августа. По данным источника, на том же мероприятии ожидается анонс еще трех моделей, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
На соответствующих страницах нет изображений и цен. Однако раскрыты конфигурации памяти и перечислены цветовые варианты.
Так, Moto P30 Note будет поставляться в двух конфигурациях: с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти. Модель Moto P30 Play будет выпускаться в одном варианте - с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Наконец, Moto P30 будет доступен в двух вариантах: с 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти.
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В описании Moto P30 также упоминаются разновидности Full Netcom Open Edition и Full Netcom Mobile Edition. В Китае обозначение Full Netcom означает поддержку всех китайских мобильных сетей.
Представленный в начале месяца смартфон Motorola Z3 будет дополнительно представлен в Китае 15 августа. По данным источника, на том же мероприятии ожидается анонс еще трех моделей, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
На соответствующих страницах нет изображений и цен. Однако раскрыты конфигурации памяти и перечислены цветовые варианты.
Так, Moto P30 Note будет поставляться в двух конфигурациях: с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти. Модель Moto P30 Play будет выпускаться в одном варианте - с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Наконец, Moto P30 будет доступен в двух вариантах: с 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти.
Читайте также: Названы характеристики Lenovo Moto G5 и Moto G5 Plus
В описании Moto P30 также упоминаются разновидности Full Netcom Open Edition и Full Netcom Mobile Edition. В Китае обозначение Full Netcom означает поддержку всех китайских мобильных сетей.
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