Раздел: Технологии
Раскрыты главные мифы про зарядку смартфонов
Заряжая мобильные устройства правильно, можно существенно увеличить срок их эксплуатации.
Эксперты дали ряд советов, дабы увеличить продолжительность автономной работы гаджетов. Они раскрыли самые распространенные мифы про зарядку смартфонов и рекомендуют избегать ошибок, чтобы улучшить работоспособность аппаратов. Первое неверное предположение говорит о перегреве аккумулятора, если оставить телефон заряжаться на ночь. Современные устройства самостоятельно регулируют температуру, поэтому опасаться этой проблемы не стоит. Нельзя класть смартфон под подушку и тогда с батареей ничего плохого не произойдет, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Второй миф гласит о необходимости полностью разряжать гаджет. Новые литий-ионные батареи можно подключать к питанию даже при не до конца израсходованной энергии. При каждой перезарядке объем аккумулятора действительно уменьшается, но очень незначительно. За несколько лет снижение емкости составляет примерно 20%. За такой срок пользователи приобретают новый смартфон и не замечают ухудшений.
Третье заблуждение касается необходимости подпитывать энергией смартфон исключительно с помощью оригинального зарядного устройства. Это мнение является ложным, поскольку при использовании зарядки другого производителя можно только продлить процедуру, но это не скажется на качестве работы батареи. С опаской следует относится только к продукции сомнительного происхождения.
Читайте также: Huawei представила суперскоростную зарядку для смартфонов
Вопреки бытующему мнению, пользоваться гаджетом во время зарядки можно. Он не взорвется, не ударит током, не принесет вред здоровью человека. Однако срок эксплуатации устройства снизится. Принудительное завершение и закрытие процессов не сэкономит энергию, поэтому не стоит этого делать. И, напоследок, эксперты советуют не переживать по поводу работающих Bluetooth, Wi-Fi и геолокации. Если батарея держит заряд сутки, то эти службы израсходуют энергии примерно на полчаса функционирования гаджета.
Эксперты дали ряд советов, дабы увеличить продолжительность автономной работы гаджетов. Они раскрыли самые распространенные мифы про зарядку смартфонов и рекомендуют избегать ошибок, чтобы улучшить работоспособность аппаратов. Первое неверное предположение говорит о перегреве аккумулятора, если оставить телефон заряжаться на ночь. Современные устройства самостоятельно регулируют температуру, поэтому опасаться этой проблемы не стоит. Нельзя класть смартфон под подушку и тогда с батареей ничего плохого не произойдет, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Второй миф гласит о необходимости полностью разряжать гаджет. Новые литий-ионные батареи можно подключать к питанию даже при не до конца израсходованной энергии. При каждой перезарядке объем аккумулятора действительно уменьшается, но очень незначительно. За несколько лет снижение емкости составляет примерно 20%. За такой срок пользователи приобретают новый смартфон и не замечают ухудшений.
Третье заблуждение касается необходимости подпитывать энергией смартфон исключительно с помощью оригинального зарядного устройства. Это мнение является ложным, поскольку при использовании зарядки другого производителя можно только продлить процедуру, но это не скажется на качестве работы батареи. С опаской следует относится только к продукции сомнительного происхождения.
Читайте также: Huawei представила суперскоростную зарядку для смартфонов
Вопреки бытующему мнению, пользоваться гаджетом во время зарядки можно. Он не взорвется, не ударит током, не принесет вред здоровью человека. Однако срок эксплуатации устройства снизится. Принудительное завершение и закрытие процессов не сэкономит энергию, поэтому не стоит этого делать. И, напоследок, эксперты советуют не переживать по поводу работающих Bluetooth, Wi-Fi и геолокации. Если батарея держит заряд сутки, то эти службы израсходуют энергии примерно на полчаса функционирования гаджета.
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