Раскрыты главные мифы про зарядку смартфонов

Похожие новости по теме

Стало известно, какая информация о смартфонах и планшетах изначально была не правдивой.

Ноутбуки и смартфоны в большинстве случаев используют литий-ионные аккумуляторы. Существует много разных мнений, как их следует правильно заряжать. Кто-то утверждает, что уровень заряда постоянно надо держать на 40-80%, а кто-то указывает на то, что надо дождаться полной разрядки, а затем заряжать на 100%.