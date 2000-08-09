Раздел: Технологии
Google запустил приложение для знаменитостей
Сервис стал частью платформы Posts on Google.
Компания Google выпустила приложение Cameos, с помощью которого знаменитости смогут отвечать фанатам на популярные вопросы о себе в формате видеоответов. Сервис будет автоматически выбирать наиболее частые запросы из поиска и предлагать звездам ответить на них.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Ролики с ответами каждой из знаменитостей будут доступны не только в Cameos, но и поиске Google. Таким образом, когда фанаты и просто заинтересованные люди будут искать в интернете информацию о популярных личностях, смогут получить ответ прямо из первых уст.
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Сервис стал частью платформы Posts on Google, которая позволяет знаменитостям, компаниям и публичным деятелям постить верифицированные сообщения и статьи о себе сразу в поисковик Google. Для использования Cameos нужно получить специальное приглашение от компании, а само приложение доступно только в App Store.
Компания Google выпустила приложение Cameos, с помощью которого знаменитости смогут отвечать фанатам на популярные вопросы о себе в формате видеоответов. Сервис будет автоматически выбирать наиболее частые запросы из поиска и предлагать звездам ответить на них.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Ролики с ответами каждой из знаменитостей будут доступны не только в Cameos, но и поиске Google. Таким образом, когда фанаты и просто заинтересованные люди будут искать в интернете информацию о популярных личностях, смогут получить ответ прямо из первых уст.
Читайте также: Google Maps запустил новую функцию
Сервис стал частью платформы Posts on Google, которая позволяет знаменитостям, компаниям и публичным деятелям постить верифицированные сообщения и статьи о себе сразу в поисковик Google. Для использования Cameos нужно получить специальное приглашение от компании, а само приложение доступно только в App Store.
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