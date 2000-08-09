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Раздел: Технологии  
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Эксперты назвали худший смартфон для просмотра YouTube

Эксперты назвали худший смартфон для просмотра YouTubeРезультат оказался удивительным, ведь в список сервиса не попала ни одна модель iPhone

Недавно компания Google запустила сервис, который определил лучшие смартфоны для взаимодействия с сервисом YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

При составлении этого списка учитывались такие критерии, как возможность работы 360-градусного видео, качество показа 4K-изображения, поддержка HDR и видео с высокой частотой кадров. В списке присутствует уже 18 устройств от разных производителей.

В итоге Google отобрал лучшие смартфоны для просмотра YouTube:

Samsung Galaxy S8/S8+, S9/S9+, Note8/Note 9
LG V30 и G7 ThinQ
HTС U12+
Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 2s
Sony Xperia XZ2 Premium и Xperia XZ2 Compact
OnePlus 6
Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

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Результат оказался вдвойне удивительным, ведь в список не попала ни одна модель iPhone. Скорее всего, у смартфонов Apple есть некоторые проблемы с воспроизведением 4K видео.
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 Теги: смартфон, YouTube

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Сегодня, 10:33 » Автор: Татьяна Ларина
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