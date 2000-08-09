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Раздел: Технологии  
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В Сети появились характеристики Google Pixel 3 XL

В Сети появились характеристики Google Pixel 3 XLДругие спецификации подтвердили предыдущие истоки.

Блогер под ником Luchkov порадовал пользователей новой информации о смартфоне Google Pixel 3 XL. На этот раз в сети появился видеоролик, демонстрирующий дизайн устройства и работу Android 9.0 Pie, а также неожиданные характеристики дисплея новинки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phone Arena.

На видео показана версия смартфона с белой задней крышкой. Хорошо видно дисплей устройства с большим вырезом в духе iPhone X. Диагональ экрана оказалась сюрпризом для пользователей и составила 6,7 дюйма, хотя речь шла о меньшей цифре в 6,2 дюйма. Разрешение экрана – 2960 х 1440 пикселей, плотность пикселей - 494 ppi.

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Другие спецификации подтвердили предыдущие истоки: под "капотом" Pixel 3 XL разместился флагманский процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ и аккумулятор емкостью 3430 миллиампер часов. Разрешение сенсоров камеры – 12 и 8 мегапикселей.

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 Теги: Google Pixel 3 XL, Сеть

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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