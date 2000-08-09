Раздел: Технологии
В Samsung рассказали, какой "фишки" лишился Galaxy S10
Как стало известно считаные часы назад, Samsung Galaxy S10 лишился важнейшего преимущества.
Чем больше у какого-либо смартфона будет сильных сторон, тем более интересным его найдет большинство покупателей. В нынешнем году телефоны от южнокорейской корпорации оказались не слишком привлекательными в глазах жителей различных стран мира, однако в 2019 году все изменится, по крайне мере все так думали, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Как стало известно считаные часы назад, Samsung Galaxy S10 лишился важнейшего преимущества. В частности, издание ZDNet взяло у главы мобильного подразделения Samsung интервью, в ходе которого высокопоставленный сотрудник рассказал некоторые подробности о будущей новинки, а именно – Galaxy S10.
По его словам, мобильное устройство будет представлено публике в первой половине 2019 года, однако оно не получит ту особенность, которую ему приписывают все журналисты. Речь идет о поддержке сети 5G. Как удалось выяснить от главы мобильного подразделения южнокорейской корпорации, флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 лишен поддержки сети 5G в каком-либо виде.
Это значит, что данный телефон не сможет предложить ничего такого, чего нет в других гаджетах от прочих брендов.
Подобная информация однозначно огорчит всех потенциальных покупателей будущей новинки, потому как совместимость с сетями пятого поколения – это крайне важная вещь, особенно с тем учетом, что они будут запущены в ряде стран уже в 2019 году. Также удалось узнать, что смартфон Samsung Galaxy S10 получит обновленный внешний вид, актуальное программное обеспечение и несколько возможностей, от которых все пользователи будут в восторге.
Читайте также: Стало известно, какой аккумулятор получит Samsung Galaxy S8 Plus
К сожалению, никакой конкретики, однако ее и не может быть, ведь до появления этого мобильного устройства еще почти полгода, поэтому в настоящее время аппарат все еще гарантированно находится в состоянии разработки.
Чем больше у какого-либо смартфона будет сильных сторон, тем более интересным его найдет большинство покупателей. В нынешнем году телефоны от южнокорейской корпорации оказались не слишком привлекательными в глазах жителей различных стран мира, однако в 2019 году все изменится, по крайне мере все так думали, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Как стало известно считаные часы назад, Samsung Galaxy S10 лишился важнейшего преимущества. В частности, издание ZDNet взяло у главы мобильного подразделения Samsung интервью, в ходе которого высокопоставленный сотрудник рассказал некоторые подробности о будущей новинки, а именно – Galaxy S10.
По его словам, мобильное устройство будет представлено публике в первой половине 2019 года, однако оно не получит ту особенность, которую ему приписывают все журналисты. Речь идет о поддержке сети 5G. Как удалось выяснить от главы мобильного подразделения южнокорейской корпорации, флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 лишен поддержки сети 5G в каком-либо виде.
Это значит, что данный телефон не сможет предложить ничего такого, чего нет в других гаджетах от прочих брендов.
Подобная информация однозначно огорчит всех потенциальных покупателей будущей новинки, потому как совместимость с сетями пятого поколения – это крайне важная вещь, особенно с тем учетом, что они будут запущены в ряде стран уже в 2019 году. Также удалось узнать, что смартфон Samsung Galaxy S10 получит обновленный внешний вид, актуальное программное обеспечение и несколько возможностей, от которых все пользователи будут в восторге.
Читайте также: Стало известно, какой аккумулятор получит Samsung Galaxy S8 Plus
К сожалению, никакой конкретики, однако ее и не может быть, ведь до появления этого мобильного устройства еще почти полгода, поэтому в настоящее время аппарат все еще гарантированно находится в состоянии разработки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
367
0
Также советуем посмотреть
- По поводу заявления адвоката Медведчука
- И смех, и грех: в Париже посреди улиц установили писсуары
- Про цензуру фільму «Стус»
- Россия аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в Крыму
- Мужчина придумал забавный способ заменить детям мать на празднике
- У чому секрет молодості Жаклін
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
Оставьте свой комментарий