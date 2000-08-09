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Раздел: Технологии  
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В Samsung рассказали, какой "фишки" лишился Galaxy S10

В Samsung рассказали, какой "фишки" лишился Galaxy S10Как стало известно считаные часы назад, Samsung Galaxy S10 лишился важнейшего преимущества.

Чем больше у какого-либо смартфона будет сильных сторон, тем более интересным его найдет большинство покупателей. В нынешнем году телефоны от южнокорейской корпорации оказались не слишком привлекательными в глазах жителей различных стран мира, однако в 2019 году все изменится, по крайне мере все так думали, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Как стало известно считаные часы назад, Samsung Galaxy S10 лишился важнейшего преимущества. В частности, издание ZDNet взяло у главы мобильного подразделения Samsung интервью, в ходе которого высокопоставленный сотрудник рассказал некоторые подробности о будущей новинки, а именно – Galaxy S10.

По его словам, мобильное устройство будет представлено публике в первой половине 2019 года, однако оно не получит ту особенность, которую ему приписывают все журналисты. Речь идет о поддержке сети 5G. Как удалось выяснить от главы мобильного подразделения южнокорейской корпорации, флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 лишен поддержки сети 5G в каком-либо виде.

Это значит, что данный телефон не сможет предложить ничего такого, чего нет в других гаджетах от прочих брендов.

Подобная информация однозначно огорчит всех потенциальных покупателей будущей новинки, потому как совместимость с сетями пятого поколения – это крайне важная вещь, особенно с тем учетом, что они будут запущены в ряде стран уже в 2019 году. Также удалось узнать, что смартфон Samsung Galaxy S10 получит обновленный внешний вид, актуальное программное обеспечение и несколько возможностей, от которых все пользователи будут в восторге.

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К сожалению, никакой конкретики, однако ее и не может быть, ведь до появления этого мобильного устройства еще почти полгода, поэтому в настоящее время аппарат все еще гарантированно находится в состоянии разработки.
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 Теги: Samsung, Galaxy S10, 5G

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Сегодня, 10:23 » Автор: Алена Шимко
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