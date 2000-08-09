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В Samsung рассказали, какой "фишки" лишился Galaxy S10

В Samsung рассказали, какой "фишки" лишился Galaxy S10

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